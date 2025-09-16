Musafirii pe care nu-i vezi, dar îi porți peste tot cu tine

Potrivit Cleveland Clinic, Demodex este un tip de acarian microscopic care trăiește în foliculii de păr și în glandele sebacee, mai ales pe nas, frunte și obraji. Medicii americani explică faptul că „acarienii Demodex, de obicei, nu provoacă probleme. Dar atunci când sunt prea mulți, pot cauza afecțiuni ale pielii precum rozaceea, blefarita și alte inflamații cutanate”.

Există două specii principale la om: Demodex folliculorum, care preferă foliculii de păr, și Demodex brevis, care trăiește mai adânc, în glandele sebacee. Dimensiunile lor sunt infime, între 0,1 și 0,4 milimetri, și de aceea sunt invizibili cu ochiul liber.

De ce ies Demodex-ii la plimbare noaptea

Poate părea înfiorător, dar e real: Demodex sunt mai activi când dormim. Potrivit Cleveland Clinic, „acarienii Demodex sunt activi mai ales noaptea, când ies din foliculi pentru a se hrăni cu sebum și celule moarte și pentru a se reproduce”.

Lumina îi deranjează, de aceea ziua stau ascunși, iar noaptea se deplasează pe piele, fără ca noi să simțim.

Când devin acești „chirurgi microscopici” o problemă

În mod normal, Demodex face parte din ecosistemul pielii, fără să provoace necazuri. Totuși, potrivit unei analize publicate în revista Dermatology de editura Karger, „există dovezi solide pentru o asociere clinică între Demodex folliculorum și rozacee”.

Mai clar spus, atunci când populația de acarieni crește, pot apărea inflamații vizibile, precum roșeață sau pustule, asemănătoare acneei sau iritații care nu trec.

De ce unii oameni au probleme, iar alții nu simt nimic

Literatura medicală nu îi consideră întotdeauna un dușman. O lucrare publicată în MDPI precizează că „acarienii Demodex sunt considerați parte din microbiota normală a pielii, dar în anumite condiții pot deveni patogeni”.

Altfel spus, toți îi avem, dar doar uneori devin problematici. Situațiile cele mai des întâlnite sunt la persoane cu piele grasă, imunitate scăzută sau care folosesc produse cosmetice foarte uleioase.

Nu orice coș înseamnă Demodex

Diagnosticul nu se pune „după ochi”. Potrivit unei lucrări indexate de PubMed Central, „biopsia standardizată de suprafață și examinarea microscopică directă sunt folosite în mod obișnuit pentru a determina densitatea acarienilor Demodex”.

Asta înseamnă că medicul dermatolog ia o mostră de pe piele și o analizează la microscop. Doar așa se poate stabili dacă numărul de acarieni e normal sau a trecut pragul care provoacă inflamații.

Pielea ta, un ecosistem invizibil

Deși poate părea înfiorător să știi că ai „locatari invizibili” pe piele, adevărul este că aceștia fac parte din viața fiecăruia dintre noi. Problema apare doar atunci când se înmulțesc peste măsură.

Specialiștii atrag atenția că, în majoritatea cazurilor, prezența lor este normală și nu necesită niciun tratament. Doar când apar simptome persistente, roșeață, mâncărime, erupții sau pleoape inflamate, se recomandă vizita la dermatolog.

Demodex este un „vecin” tăcut al pielii noastre, prezent la aproape toți oamenii. Nu trebuie să intrăm în panică, dar nici să ignorăm semnele atunci când pielea ne transmite că ceva nu e în regulă.

Și chiar dacă nu o vezi, pe fața ta există mereu o lume invizibilă, și ea îți poate influența sănătatea pielii mai mult decât crezi.

