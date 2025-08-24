Reglementări stricte în zonele turistice

Turiștii care vizitează Grecia riscă amenzi uriașe pentru o activitate aparent inofensivă pe plajă. Colectarea de pietricele sau scoici de pe țărmurile elene poate duce la o amendă de 1.000 de euro, avertizează experții în turism.

Grecia, o destinație îndrăgită pentru plajele sale spectaculoase și viața de noapte vibrantă, impune aceste reguli stricte pentru a-și proteja mediul natural. Autoritățile elene iau măsuri drastice împotriva comportamentelor care pot dăuna ecosistemelor fragile de coastă.

Jamie Fraser, expert în călătorii la Wild Packs American Summer Camp, explică:
„Colectarea scoicilor și pietricelelor de pe plaje poate părea inocentă, dar poate duce la o amendă de 1.000 de euro – din cauza legilor care vizează protejarea mediului natural.”

Insula Skiathos, la fel ca multe alte destinații populare din Grecia, a implementat reguli severe pentru a-și conserva litoralul. Aceste măsuri fac parte dintr-o strategie mai amplă de protejare a frumuseții naturale și asigurare a sustenabilității pe termen lung.

În loc să colecteze suveniruri de pe plajă, turiștii sunt încurajați să cumpere amintiri din magazinele locale sau să fotografieze peisajele.

Amenzi și mai mari în Sardinia

În Sardinia, o altă destinație mediteraneeană populară, amenzile pentru colectarea nisipului de pe plaje pot ajunge până la 3.000 de euro. Aceste sancțiuni drastice reflectă preocuparea autorităților pentru combaterea eroziunii și protejarea ecosistemelor.

Aceste măsuri sunt esențiale pentru conservarea mediului în zonele turistice suprasolicitate. Turiștii sunt sfătuiți să se informeze asupra regulilor locale înainte de a călători și să respecte mediul natural al destinațiilor pe care le vizitează.

