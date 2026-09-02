AMOC este crucial în reglarea climei

AMOC, un sistem complex de curenți care transportă căldură din tropice spre nord, este crucial pentru stabilitatea climatică globală. „Un AMOC mai slab înseamnă că mai puțină apă sărată din Atlanticul tropical ajunge în nord”, explică prof. Henk Dijkstra, oceanograf fizician la Universitatea Utrecht, citat de Science Focus. Concret, apa dulce din ghețarii care se topesc este mai puțin densă decât apa oceanică sărată, astfel că împiedică apa să se scufunde și să alimenteze AMOC, ducând la încetinirea acestuia.

Care ar fi efectele unui colaps al AMOC

Un colaps al AMOC ar putea provoca ierni severe în Europa de Nord-Vest, creșterea nivelului mării în estul SUA și secete extreme în Africa și Asia. În plus, acumularea de căldură în tropice ar accelera încălzirea globală.

Islanda consideră deja un posibil colaps al AMOC ca o amenințare la securitatea națională. „Sunt mai pesimist decât acum câțiva ani, când credeam că sistemul era mult mai stabil”, spune Dijkstra.

Ce au relevat cercetările din apele înghețate ale Groenlandei

Expediția Kronprins Haakon, condusă de prof. Kjetil Våge de la Universitatea din Bergen, analizează curentul Groenlandei de Est. Acesta joacă un rol major în fluxul adânc de întoarcere al AMOC. „Pierderile mai mari de căldură din zonele fără gheață marină ar putea susține formarea de apă densă”, sugerează Våge, oferind speranța că AMOC ar putea fi mai rezilient decât se credea.

Amoc s-ar putea opri până la sfârșitul secolului

Deși unele modele climatice sugerează un colaps al AMOC până la sfârșitul secolului, altele indică stabilitate pe termen lung. Cercetările viitoare, precum cele realizate de echipa lui Våge, ar putea clarifica soarta acestui sistem vital. În contextul în care emisiile de CO2 continuă să crească, măsurile radicale ar putea deveni esențiale pentru a preveni dezastrul climatic.

Conform Science Focus, monitorizarea continuă și eforturile de reducere a emisiilor sunt critice. «Dacă există un risc de 5% ca locuința ta să ardă, acel risc este încă semnificativ. Îți vei asigura locuința», a declarat Eleanor Frajka-Williams, oceanograf fizician la Universitatea din Hamburg.

44 de oceanografi din 15 țări au cerut guvernelor acțiuni urgente

Pe 21 octombrie 2024, 44 de oceanografi din 15 țări au publicat o scrisoare deschisă în care cereau acțiuni urgente în fața acestei slăbiri a circulației AMOC. Aceștia avertizau că riscul de colapsare a fost „grav subestimat” și că aceasta va avea „consecințe devastatoare și ireversibile” asupra lumii. Se pare că semnalul lor nu a fost luat foarte în serios de guverne, tot mai mulți lideri politici de top, precum Donald Trump, considerând schimbările climatice „o farsă”.

O rețea uriașă de curenți oceanici ar putea intra în colaps. Ce riscuri sunt pentru SUA și Europa
Gulf Stream, Foto: Shutterstock

Curentul Golfului și-a schimbat brusc traseul în timpul unei ere glaciare

În urmă cu aproximativ 13.000 de ani, pe măsură ce lumea ieșea din ultima eră glaciară, o parte semnificativă a regiunii Atlanticului de Nord a revenit brusc la condiții aproape glaciare. Totuși, o descoperire recentă arată că, în timp ce Europa și America de Nord se confruntau cu temperaturi scăzute, apele din largul coastelor Canadei Atlantice au experimentat un fenomen opus: o încălzire semnificativă.

Potrivit unui studiu publicat în revista Nature Communications și citat de The Conversation, cercetătorii au descoperit dovezi directe că Gulf Stream, curentul oceanic ce transportă apele calde din tropice spre nordul Atlanticului, s-a deplasat brusc sute de kilometri spre nord în acea perioadă. În acest timp, circulația profundă a oceanului a suferit, de asemenea, modificări semnificative.

Secțiunea „Schimbări climatice” este susținută de European Climate Foundation. ECF nu a fost implicată în niciun fel în procesul editorial și nu este responsabilă pentru punctele de vedere exprimate în textele apărute în cadrul secțiunii.

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