Cererea pentru vacanțele din luna septembrie a crescut cu 12% față de aceeași perioadă a anului trecut, destinațiile clasice de soare & plajă din străinătate fiind preferate de românii care vor să prelungească vara.

Tendința este vizibilă și în structura rezervărilor: 79% dintre vacanțele contractate pentru septembrie sunt în destinații de litoral.

Iar printre cele mai căutate destinații se află Antalya, Creta, Rodos, Hurghada și Monastir. Antalya se află în topul preferințelor, cu 35% din totalul rezervărilor pentru luna septembrie, fiind urmată de Grecia și Egipt.

Ce vacanțe preferă românii în septembrie

Potrivit unei analize realizate de unul dintre operatorii de turism, unul dintre motivele pentru care luna septembrie câștigă teren este flexibilitatea pe care o oferă turiștilor.

După perioada de vârf din iulie și august, stațiunile sunt, în general, mai puțin aglomerate, în timp ce, în numeroase destinații, temperaturile rămân potrivite pentru plajă și baie în mare.

Destinațiile de vară aduc și multe poze pe rețelele de socializare. Foto: magnific.com
Destinațiile de vară aduc și multe poze pe rețelele de socializare. Foto: magnific.com

Antalya este unul dintre cele mai bune exemple. În septembrie, temperaturile diurne se mențin ridicate, iar apa mării este caldă, astfel încât turiștii pot avea în continuare o vacanță de plajă în condiții similare celor din timpul verii.

Și insulele grecești rămân atractive la început de toamnă. Creta și Rodos oferă temperaturi potrivite pentru plajă.

Pentru cei care caută temperaturi ceva mai ridicate și un sezon de plajă cât mai lung, Egiptul este o altă opțiune.

Cât costă în septembrie o vacanță în Turcia, Creta sau Tunisia

Și din punctul de vedere al tarifelor septembrie este o lună bună pentru turiștii care nu au apucat să plece în vacanță în lunile de vârf sau care vor să mai adauge o săptămână de vară înainte de revenirea completă la rutina de toamnă.

Astfel, un sejur all inclusive de șapte nopți în Antalya pornește de la 392 de euro/persoană, cu plecare din București, și de la 452 de euro/persoană, cu plecare din Craiova.

Turcia | Foto: Autorității pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Turcia (TGA)
Turcia | Foto: Autorității pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Turcia (TGA)

Din Timișoara, Antalya este disponibilă de la 511 euro/persoană, în timp ce Creta pornește de la 452 de euro/persoană, iar Monastir (Tunisia) de la 472 de euro/persoană.

Tarifele includ șapte nopți de cazare, zbor direct, taxele de aeroport și transferurile.

„Dacă în urmă cu câțiva ani luna septembrie era privită mai degrabă ca finalul sezonului, astăzi vedem că, pentru tot mai mulți turiști, ea este o alegere intenționată. Sunt oameni care preferă să plece după aglomerația din august, familii care aleg această perioadă după începerea școlii, dar și turiști care pur și simplu vor să mai prelungească vara cu încă o săptămână”, spune Ștefan Petre, reprezentantul Christian Tour.

Septembrie este preferat în special de persoanele trecute de 55 de ani

Mai mult, potrivit datelor Asociației Britanice a Agențiilor de Turism (ABTA), vremea plăcută și prețurile mai avantajoase sunt principalele motive pentru care tot mai mulți oameni aleg să călătorească în această perioadă.

Datele arată că septembrie este preferat în special de persoanele trecute de 55 de ani. 29% dintre cei cu vârste între 55 și 64 de ani și 35% dintre persoanele de peste 65 de ani spun că cel mai probabil vor pleca în străinătate în această perioadă.

Datele indică și o diferență importantă în funcție de situația familială. Septembrie este deosebit de atractiv pentru persoanele care nu au copii acasă.

Un sfert dintre cei cu vârsta sub 45 de ani, fără copii în gospodărie, intenționează să plece în vacanță în această lună, procentul crescând până la 37% în cazul persoanelor de peste 45 de ani care nu mai au copii acasă.

„Tendința confirmă astfel schimbarea comportamentului turiștilor, care preferă tot mai mult să evite aglomerația și prețurile ridicate din lunile de vârf ale sezonului estival. Septembrie oferă, în același timp, temperaturi încă plăcute în numeroase destinații europene și posibilitatea unor vacanțe mai accesibile”, reflectă datele Asociației Britanice a Agențiilor de Turism.

Categoria 25-34 de ani este și cea care a călătorit cel mai mult

Conform studiului, tinerii acordă, de asemenea, o importanță deosebită efectelor vacanțelor asupra sănătății mintale și stării de bine.

90% dintre aceștia consideră că vacanțele sunt importante din acest motiv, față de o medie de 80% la nivelul tuturor consumatorilor.

Creta rămâne una dintre destinațiile preferate ale românilor. Foto: magnific.com
Creta rămâne una dintre destinațiile preferate ale românilor. Foto: magnific.com

Categoria 25-34 de ani este și cea care a călătorit cel mai mult în străinătate în ultimele 12 luni, efectuând, în medie, două călătorii peste hotare. Mai mult, 49% dintre reprezentanții acestui grup intenționează să cheltuiască mai mult pentru vacanțe în următorul an.

Datele conturează și un profil clar al turistului cu vârsta între 25 și 34 de ani: călătorește frecvent, este dispus să cheltuiască mai mult pentru vacanțe, acordă o importanță majoră stării de bine și caută experiențe diverse, de la plajă și aventură până la croaziere.

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