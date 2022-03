Diferența dintre supă și ciorbă

În timp ce unii spun că supa e dulce, iar ciorba este acră, ei bine, nu toate ciorbele sunt acre. Există locuri în România în care ciorbele nu se acresc, așa că nu se poate pune accentul pe elementul care dă acreala ciorbelor ca fiind unul dintre factorii care diferențiază cele două preparate.

Consistența

În timp ce supa este o zeamă lungă, fără prea multe ingrediente, ciorba conține multe legume. Ambele pot include bucățele de carne, deși supa se face mai mult cu carne de pui.

Consistența ciorbei va fi una groasă. Mulți aleg să pună și ouă bătute spre finalul supei, tocmai pentru a obține acea consistență groasă. În ciorba se adaugă țelină, păstârnac, rădăcină de pătrunjel, ardei gras, dovlecel, roșii, ceapă, morcov, toate acestea tocate mărunt. În funcție de tipul de ciorbă, se adaugă bucățele de carne de vită, aripioare de pui, cartofi, bucăți de pui, carne de curcan, gâturi sau gheare de pasăre ori bucăți de porc cu tot cu os.

Pe de altă parte, supa este ceea ce rămâne după ce legumele și carnea au fiert timp îndelungat. La supă, mulți preferă să adauge legumele întregi, ca să poată fi scoase și să rămână o zeamă clară.

Legumele

În timp ce în ciorbă se adaugă o mulțime de legume, în funcție de sezon și disponibilitate, în supă se folosesc doar câteva.

Ciorba e abundentă în legume, care mai de care mai colorate și tăiate cubulețe. Între timp, în supă se pun „albituri”, adică rădăcinoase pentru a aromatizat zeama.

Ele sunt scoase la final și se lasă doar bucățele de morcovi sau cartof normal ori dulce, dacă se folosește.

Așadar, ciorba are mult mai multe legume decât supa, în care legumele sunt folosite doar pentru a da aromă lichidului final.

Găluște sau tăiței

Spre deosebire de ciorbă, supa nu are atât de multe legume, așadar are nevoie de un element în plus ca să nu mănânci doar o zeamă aromată.

Așadar, supele conține adesea găluște pufoase făcute cu ou și griș sau tăiței de casă ori paste făinoase.

O supă fără aceste elemente este doar o zeamă cu aromă de carne și legume.

Suc de roșii sau pastă de tomate

Ciorbele sunt adesea roșii, pentru că se adaugă, spre final, pastă de tomate, suc de roșii, pasată sau chiar roșii cubulețe.

Aceste ingrediente au rolul de a adăuga aciditate, pe lângă aromă și culoare. Supa nu va avea niciodată roșii sau orice produs derivat din roșii.

Supa nu are nevoie de aciditate, ci de dulceața legumelor precum morcovi, cartofi, cartofi dulci.

Carne

Supa conține, de cele mai multe ori, supă de pui. Se poate face cu orice fel de carne, însă cel mai dus sunt folosite bucăți precum pieptul de pui, copane sau aripioare.

Pe de altă parte, ciorba poate fi făcută cu orice fel de carne, de la burtă de porc, la oase, perișoare, gâturi de pasăre, vițel, miel și multe alte tipuri.

Condimente

În timp ce la supă se folosește doar sare și piper, uneori și cuburi concentrate pentru supă, la ciorbă se folosește boia, tarhon, cimbru și multe alte verdețuri și condimente.

Supa este o variantă mai simplă a ciorbei, în zeama joacă rolul cel mai important, alături de tăiței sau găluște. Ciorba este mai groasă, cu mai multe condimente și un gust mai complex.

Sursa foto: 123rf.com

