Detalii despre noul parc Disney

Aceasta va fi a șaptea destinație de tip parc tematic Disney din lume. Miral va dezvolta și construi integral proiectul, în timp ce imaginerii Disney vor conduce designul creativ și supravegherea operațională.

„Acesta este un moment palpitant pentru compania noastră, în timp ce anunțăm planurile de a construi un parc tematic Disney captivant în Abu Dhabi, a cărui cultură este bogată în aprecierea artelor și a creativității”, a declarat Bob Iger, CEO-ul Disney.

Iger a menționat că imaginerii au început deja proiectarea parcului, dar nu a specificat o dată de deschidere. El a explicat că, de obicei, durează între 18 luni și doi ani pentru proiectare și dezvoltare, și aproximativ cinci ani pentru construcție.

Importanța expansiunii în EAU

Disney a intrat treptat în Emiratele Arabe Unite în ultimii ani, adăugând locații de retail și spectacole itinerante. Compania a început să analizeze regiunea ca potențială locație pentru un nou resort în 2017 sau 2018.

Aproape o treime din populația lumii locuiește la o distanță de zbor de patru ore de UAE, cu o piață turistică adresabilă de aproape 500 de milioane de vizitatori.

„Această destinație revoluționară reprezintă un nou orizont în dezvoltarea parcurilor tematice”, a declarat Josh DAmaro, președintele diviziei Disney Experiences.

„Va fi cel mai avansat și interactiv parc din portofoliul nostru.”

Insula Yas – hub de divertisment

Insula Yas este deja un centru de experiențe de divertisment și retail. Aici se află Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld, SeaWorld Abu Dhabi și Warner Bros. World Abu Dhabi, precum și circuitul de Formula 1 Yas Marina.

Noul parc Disney va include cazare tematică și experiențe unice de dining și retail, integrând moștenirea narativă a Disney cu esența futuristă și culturală a Abu Dhabi. D’Amaro a sugerat că noul parc „va fi mult mai mare decât orice există în prezent aici”.

Conform NBC New York, Disney nu va investi capital în acest proiect, dar va beneficia de redevențe. Dezvoltarea din Abu Dhabi nu face parte din cei 60 de miliarde de dolari pe care Disney s-a angajat să îi investească în parcurile sale tematice în următorul deceniu.

Ce să vizitezi în Abu Dhabi – obiective turistice

Capitala Emiratelor Arabe Unite, Abu Dhabi, este un oraș impresionant, situat pe o insulă din Golful Persic. Abu Dhabi este o metropolă de lux, un amestec elegant de monumente încărcate de istorie și megastructuri moderne. Descoperă ce poți să vizitezi în Abu Dhabi și care sunt cele mai impresionante obiective turistice.

