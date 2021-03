Doi români au văzut lumea în pandemie. Când planeta era oprită, au vizitat 6 țări și au făcut și turul României: „A fost o experiență de viață”

Andreea și Vlad Moraru au vrut să-și ia un an sabatic și să vadă Asia, doar că pandemia i-a ținut trei luni și jumătate în Bali, timp în care au putut să cunoască adevărata viață a localnicilor. Au participat și la plantarea orezului și s-au întors în Europa după recoltare. Au mai umblat și prin Olanda, Belgia, Austria, Grecia, Portugalia și au făcut și un tur al României.

Călătoritul în pandemie nu a avut relaxarea de altădată, dar a fost o lecție, spun cei doi aventurieri.

Am învățat să ne adaptăm, să luăm decizii rapid, tot timpul o să ne lovim de lucruri pe care nu le putem controla și e bine să găsești repede o soluție, să nu mai stai să despici firul în patru de fiecare dată. Andreea:

Acum cei doi sunt în România, și-au deschis un magazin online cu accesorii de călătorii, dar nu vor să pună la sertar încă pașapoartele. În continuare visează să poată vizita mai multe țări asiatice, dar până atunci au în plan să descopere tot din România.

Cazări de lux de trei ori mai ieftine

În urmă cu un an Andreea și Vlad își dădeau demisia de la joburile în corporație, își adunau toată viața în bagaje și porneau în aventura vieții lor. Voiau să vadă Asia, să facă voluntariat acolo, să-și reseteze viața. Și asta s-a întâmplat, dar nu după planul de acasă. Erau în Bali când toată Planeta s-a oprit.

„Am avut șansa să cunoaștem localnici și să facem cu ei diverse activități inedite, cum ar fi să arăm pământul pentru plantarea orezului, să îl plantăm cu mâna noastră și apoi să facem și recolta. Am trecut prin tot ce înseamnă cultivarea orezului, de la început până când ajunge în farfurie”, povestește Andreea.

Între timp, prea puțini turiști mai rămăseseră pe insulă, așa că au văzut ce înseamnă traiul de zi cu zi, într-un paradis exotic.

Am cunoscut o familie de balinezi care aveau un restaurant local și chiar am intrat la ei în bucătărie și am gătit împreună, am vizitat o familie balineză acasă și am înțeles cum își organizează gospodăria. A fost total diferit pentru că e o cultură diferită față de ce cunoaștem noi în Europa. Andreea:

Pandemia a scumpit zborurile, dar cazările au devenit mai accesibile. „Am avut șansa să stăm în Bali într-un resort care în mod normal pentru o săptămână costă o mie de euro, iar noi am plătit pentru o lună întreagă 360 de euro și este un resort în care probabil, în mod normal, nu am fi mers din pricina costului.”

În tot acest timp au așteptat să se deschidă și alte țări, dar Asia pur și simplu se izolase. Thailanda, care primește în fiecare an peste 38 de milioane de turiști, adică mai bine decât dublul populației țării noastre, le-a spus românilor că rămâne închisă. La fel și Vietnamul.



Șocul din Europa

Îndată ce s-a redeschis aeroportul din Bali, s-au întors în Europa. Dar nu acasă, au făcut un ocol prin Olanda. Românii care veneau dintr-o țară în care nu mai era picior de turist, au fost șocați la contactul cu Europa.

„În Amsterdam era plin, plin de turiști peste tot. Lumea purta mască și nu prea la momentul respectiv, dar noi am fost surprinși pentru că nu ne așteptam să găsim o așa mare diferență între Asia și Europa”, spune Andreea.

Cu lecția învățată în Asia, au încercat să evite locurile frecventate de turiști, au purtat mereu mască și dezinfectantul nu le-a lipsit.

România e frumoasă, dar te dezamăgește

Înainte de a reveni în țară, au mers și prin Belgia și Austria. Luna august i-a prins acasă și au făcut mai multe trasee. „Am început din Vatra Dornei, ne-am îndreptat către Durău, am făcut o urcare pe Ceahlău, pe vârful Toaca, am vizitat zona din jur, cu Lacul Roșu, barajul Bicaz, am ajuns și la lacul Sfânta Ana, am parcurs un traseu foarte frumos pe care nu multă lume îl știe, drumul vinului”, face o recapitulare aventuriera. A mers apoi și în Maramureș, Cazanele Dunării, Cheile Nerei, Roșia Montană.

S-au bucurat de experiența de a-și cunoaște țara. Dar cu ochiul turistului răsfățat în călătoriile anterioare, au fost și puțin dezamăgiți.

„Locurile pe care le avem în România ne-au lăsat fără cuvinte, partea mai puțin plăcută ține de fiecare dintre noi ca oameni. Nu mi-a plăcut că mai peste tot vezi deșeuri aruncate, șervețele și tot felul de gunoaie. Serviciile sunt la prețuri de Europa, dar nu ne ridicăm la aceeași calitate, nu peste tot, cel puțin”, mai spune Andreea.

Crede că turiștii străini ne-ar taxa și mai aspru.

Dacă ar ajunge un turist străin în țară, cu siguranță ar fi uimit de peisajele pe care le găsește la noi și de locurile pe care le vede, dar pe altă parte cred că va pleca cu un gust amar din cauza serviciilor. Andreea:

În Portugalia, la fermă

Nici după jumătate de an de colindat, cei doi nu s-au liniștit. În septembrie, au plecat în Grecia și apoi în Portugalia. „Am stat la o fermă locală timp de aproape două săptămâni și practic ne-am autogospodărit, a fost diferit, un altfel de turism, adaptat condițiilor. Îi ajutam pe proprietari la treburile casnice, grădinăream cu ei. Ne-am ocupat să tăiem lemne, ne făceam singuri focul, ne găteam singuri”, povestește experiența de acolo.

Andreea și Vlad n-au putut să se bucure în călătoriile lor de toate obiectivele din ghidurile de turism, dar au câștigat experiențe inedite. Însă recunosc că a fost mai dificil să călătorească în pandemie.

A fost destul de complicat psihic, mai ales, pentru că tot timpul am trăit sentimentul de incertitudine. Chiar dacă sună foarte frumos că am călătorit mult și am văzut multe locuri, nu a fost chiar ușor. Am fost într-o continuă căutare, tot timpul la curent cu ce se întâmplă în țara respectivă, dacă se vor lua decizii de pe o zi pe alta care să ne afecteze și să nu mai putem pleca, cum am pățit în Bali.

Așteaptă ca vaccinarea să schimbe lucrurile și călătoriile să revină la normal. „Până când lucrurile nu vor intrat din nou la normal, ai griji pe care în mod normal nu le-ai avea. Dar după ce se termină pandemia, încurajez pe oricine să călătorească pentru că te întorci alt om. Pe noi ne-a schimbat total, suntem mult mai calmi, mai optimiști, avem o altă poftă de viață, a fost ca o încărcare a bateriilor.”



