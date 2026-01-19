Planul autorităților prevede transformarea fostului palat de vară al familiei regale grecești într-un „spațiu verde deschis, accesibil pentru activități multiple”.

„Domeniul Tatoi este unul dintre cele mai importante situri istorice ale elenismului modern. În inima frumuseții sale naturale se află memoria istoriei politice și sociale moderne a țării noastre”, a declarat ministrul Mendoni într-un comunicat de presă.

Lucrările includ restaurarea și conservarea unui tezaur impresionant de peste 100.000 de artefacte descoperite pe domeniu. Dintre acestea, aproximativ 45.000 de obiecte, printre care îmbrăcăminte de epocă, cărți, opere de artă, mașini și trăsuri regale, au fost deja restaurate.

Domeniul, grav afectat de un incendiu de pădure în vara anului 2021, a trecut printr-un proces complex de reabilitare, costurile depășind 70 de milioane de euro (81,5 milioane dolari).

Anunțul privind redeschiderea domeniului a coincis cu înmormântarea prințesei Irene, sora ultimului rege al Greciei, Constantin al II-lea. Irene a încetat din viață pe 15 ianuarie 2026, la Madrid, la vârsta de 83 de ani. Ceremonia de înmormântare a avut loc la cimitirul regal din Tatoi, în prezența regelui Felipe al VI-lea și a reginei Letizia ai Spaniei, dar și a reginei Sofia, sora defunctei, și a altor membri ai familiei regale.

Cimitirul din Tatoi găzduiește mormintele majorității membrilor fostei familii regale grecești, inclusiv al fondatorului dinastiei, George I, de origine daneză.

