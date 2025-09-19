Îngrijorări privind consumul de către copii

Alcoolul este folosit atât ca stimulent, cât și pe post de conservant în produsele dulci de patiserie cu termen de valabilitate prelungit. Acestea includ chifle cu lapte, croissante sau rulouri cremoase, disponibile în ambalaje de plastic la supermarket.

Aceste dulciuri sunt deosebit de apreciate de copii. Chiar și cantități mici de alcool pot influența papilele gustative ale copiilor și adolescenților, reducându-le inhibițiile față de alcool.

Lipsa reglementărilor clare

În prezent, nu există o cerință legală clară de a declara conținutul de alcool pentru produsele alimentare, aceasta aplicându-se doar băuturilor. Astfel, consumatorii nu cunosc cantitatea exactă de alcool din majoritatea produselor de patiserie.

Camera de Muncă din Austria Superioară a testat 30 de produse de patiserie ambalate care conțineau alcool în lista de ingrediente. Doar patru produse au indicat clar conținutul de alcool, iar alte trei au declarat voluntar cantitatea.

Rezultatele testelor

Din cele 30 de produse testate:

Două produse au depășit pragul de 0,95 grame alcool la 100 grame, care ar necesita etichetare conform reglementărilor pentru băuturi.

Douăsprezece produse sunt considerate fără alcool (sub 0,4 grame la 100 grame).

Șaisprezece produse se află într-o zonă gri între „fără alcool” și cerințele de etichetare.

Un croissant nu a conținut deloc alcool.

Recomandări Primăriile și CJ-urile unde se încearcă evitarea dezastrului resurselor umane în urma concedierilor

Camera Muncii solicită reguli clare privind protecția consumatorilor. Ei propun ca adăugarea intenționată de alcool în alimente să fie menționată clar pe partea din față a etichetei.

Această măsură ar proteja persoanele care se abțin de la consumul de alcool din motive de sănătate, religie sau dependență, precum și copiii.

Alcoolul poate apărea și în mod natural în anumite alimente prin fermentație sau depozitare, cum ar fi bananele coapte, kefirul sau sucurile de fructe. Aceste cantități, la fel ca cele din produsele de patiserie testate, nu sunt considerate dăunătoare din perspectiva sănătății.

Potrivit unui studiu realizat de Action on Salt, un grup de experţi în alimentaţie cu sediul la Universitatea Queen Mary din Londra, companiile alimentare folosesc culori strălucitoare şi personaje din desene animate într-un efort „lipsit de etică” de a manipula copiii pentru a-i face să dorească dulciurile şi chipsurile pe care le produc.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE