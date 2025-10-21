Când circulă trenul Espresso Monaco

Trenul de noapte, care trece prin Italia, Austria și Germania, va circula în două weekenduri speciale din decembrie:

Plecări din Roma: 5 și 12 decembrie, la ora 19:57, din gara Termini.

Întoarceri din München: 7 și 14 decembrie, la ora 13:40.

Călătoria durează aproximativ 17 ore, timp în care pasagerii vor traversa Italia și Austria, ajungând în capitala bavareză a doua zi, la ora 13:00.

Călătoriile de întoarcere sunt pe 7 și 14 decembrie, cu plecare la ora 13:40 din München și sosire la Roma la 6:33.

O experiență de neuitat la bord

La bordul trenului, pasagerii vor fi întâmpinați de o atmosferă festivă autentică:

Decorațiuni de Crăciun și muzică de sezon;

Un mic cadou festiv pentru fiecare călător;

Cabine private single sau duble, dar și cușete comune pentru grupuri de până la șase persoane.

Espresso Monaco îmbină confortul modern cu nostalgia călătoriilor clasice, transformând drumul într-o parte memorabilă a vacanței.

Peisaje alpine și opriri pitorești

Traseul este o adevărată aventură vizuală. Trenul trece prin unele dintre cele mai frumoase regiuni ale Europei, cu opriri în Verona, Trento, Bolzano, Bressanone, Fortezza, apoi continuă prin Innsbruck și Kufstein, oferind priveliști spectaculoase asupra Alpilor înzăpeziți și a satelor de poveste.

Recomandări Câți bani ar trebui să cheltuie o familie cu doi copii pentru un trai decent în 2025: mai mult cu 900 de lei față de 2024

Un bilet pentru un adult pornește de la 129 de euro, iar pentru un copil, de la 99 de euro.

Proiectul face parte din inițiativa FS Treni Turistici Italiani, care readuce în circulație trenuri de epocă transformate în experiențe turistice tematice. Printre acestea se numără și trenul special către târgurile de Crăciun din Arezzo.

„Uită de stresul condusului și de cozile din aeroport. Cu Espresso Monaco, adormi în Italia și te trezești în Alpi”, spun organizatorii.

Destinația: magia târgurilor de Crăciun din München

La sosirea în München, pasagerii pot explora celebrele piețe de Crăciun din oraș, cum ar fi cea din Marienplatz, unde luminițele, mirosul de turtă dulce și vinul fiert creează o atmosferă de basm.

Piețele bavareze sunt printre cele mai cunoscute din Europa, atrăgând vizitatori din întreaga lume.

Espresso Monaco face parte dintr-o inițiativă mai amplă a Italiei de a promova transportul feroviar ca alternativă ecologică la zboruri sau mașini.

Astfel, pasagerii pot combina sustenabilitatea cu luxul și relaxarea, fără stresul legat de aeroporturi sau trafic.

„Espresso Monaco” nu este doar un tren, ci și o experiență de Crăciun pe șine.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE