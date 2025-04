Oportunități și Provocări

Potrivit datelor statistice comunicate în timpul webinarului „The evolving regulatory landscape in the EU: Opportunities and Challenges”, organizat de International Association on Smoking Control & Harm Reduction (SCOHRE), statutul juridic variază de la interdicții de vânzare și de import, vânzări pe bază de rețetă, diverse tipuri de restricții privind aromele, limite privind conținutul de nicotină până la restricții de piață reduse sau inexistente. O observație surprinzătoare este că justificările pentru diferitele dispoziții au în comun faptul că toate pretind a fi bazate pe dovezi. Cum se poate așa ceva?

În plus, poate fi perceput ca un paradox faptul că țările cu o prevalență ridicată a fumatului au cea mai mare tendință de a introduce cele mai stricte restricții privind alternativele nicotinice.

Bulgaria ar putea fi un exemplu ilustrativ, cu recenta sa punere în aplicare a unei interdicții privind țigările electronice. Dar chiar și în țările care au reușit să reducă fumatul la un nivel scăzut – datorită unei infrastructuri solide de control al tutunului în combinație cu disponibilitatea alternativelor la nicotină – accesul pe piață al produselor necombustibile este înăsprit. Generat de succesele inițiale, obiectivul inițial al unei societăți fără fumat în aceste țări – Marea Britanie și Norvegia ar putea fi exemple – s-a extins treptat dincolo de domeniul său de aplicare inițial către un obiectiv viitor de societate fără nicotină, fără nicio utilizare recreativă a nicotinei. Este posibil acest lucru?

Alternative pentru fumat

Damian Sweeney, Președinte al New Nicotine Alliance Ireland, o asociație de apărare a consumatorilor și o organizație caritabilă înregistrată pe care a co-fondat-o în 2019, susține că reglementările în ce privește produsele care conțin tutun și nicotină trebuie realizate astfel încât alternativele la fumatul clasic să devină mai accesibile din punct de vedere financiar, iar consumatorii să poată lua în calcul schimbarea.

Sweeney, care s-a lăsat de fumat cu ajutorul produselor alternative, susține că acestea din urmă ar trebui să fie la fel de ușor de găsit precum țigările clasice, astfel încât fumătorii să poată ușor să renunțe. De asemenea, Clive Bates, director al companiei Counterfactual din Marea Britanie, susține că pentru o mai bună reglementare, legiuitorii trebuie să înțeleagă nicotina și efectele sale.

Astfel, Bates explică faptul că acest lucru este deficitar în Europa, deoarece legiuitorii deja au început să interzică alternative la fumatul clasic, care au devenit povești de succes pentru alte state.

Spre exemplu, în Suedia fumatul a scăzut drastic în ultimii ani, însă consumul de nicotină s-a păstrat, datorită produsului alternativ numit Snus pliculețe cu tutun. În cazul Suediei, odată cu apariția acestui produs, numărul persoanelor fumătorilor s-a diminuat, iar bolile asociate fumatului clasic, precum cancer de plămâni sau de gât s-au înjumătățit. Cu toate acestea, Snusul, produsul alternativ care a revoluționat piața produselor cu nicotină din Suedia, este interzis în toată Europa.

Astfel, Bates susține că pentru a avea noi reglementări care chiar conduc la scăderea numărului de fumători, utilizatorii trebuie să aibă acces la alternativele pe care și le doresc, astfel încât să le fie mai ușor să renunțe. În același timp, Andrzej Fal, președinte al Societății poloneze de sănătate publică și director al Institutului de Științe Medicale din Polonia, susține că, pentru a scădea numărul de fumători din Europa, legiuitorii trebuie să ia în calcul relaxarea interdicțiilor deja impuse pentru produse alternative. Fal mai subliniază și că aceste alternative trebuie să fie marketate doar către adulți fumători.

