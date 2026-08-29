Familia a rezervat vacanța din Miami la un hotel de 5 stele

Vacanța de vis a unei familii care a plătit o sumă considerabilă pentru a se caza într-un hotel de cinci stele din Miami Beach s-a transformat rapid într-un coșmar birocratic. Întregul concediu le-a fost marcat de reguli „absurde” pe care au fost nevoiți să le respecte.

Deși trebuia să fie o vacanță relaxantă, la cele mai înalte standarde de lux, experiența s-a degradat rapid din cauza izolării fonice și a regulilor rigide pe care le practica hotelul.

Jurnalistul JJ Anisiobi și soția sa au sosit la The Miami Beach EDITION târziu în noapte, după un zbor obositor. Cu toate că așteptările de la un hotel de lux erau uriașe, prima impresie a fost una sub așteptări. Camera, amenajată într-un stil minimalist și dominată aproape exclusiv de nuanțe de alb și gri, lăsa impresia unui spațiu neterminat, departe de căldura unui resort de lux.

O discuție între soți a dus la o bătaie în ușă care a distrus vacanța

Tensiunile au izbucnit în jurul orei 23:00, în timp ce cei doi soți își despachetau hainele din bagaje și discutau normal despre programul zilei următoare. Fără muzică, fără strigăte și fără niciun fel de petrecere, aceștia spun că purtau un simplul dialog.

Discuția se pare că a fost suficientă pentru a „trece” prin pereții surprinzător de subțiri ai clădirii și să-I deranjeze pe vecini, după cum relatează Express.uk.

Prima bătaie în ușă a venit din partea unui vecin de palier, care a venit vizibil deranjat să le ceară să înceteze cu gălăgia. Acesta s-ar fi plâns că aude fiecare cuvânt din camera vecină.

Deși turiștii i-au explicat că nu fac altceva decât să vorbească pe un ton firesc și că izolarea clădirii nu este responsabilitatea lor, incidentul a schimbat complet atmosfera. Din acel moment, cei doi au fost nevoiți să vorbească în șoaptă, simțindu-se, după cum a mărturisit jurnalistul, ca niște fugari care se ascund.

Cei doi turiști au fost amenințați cu o amendă uriașă pentru că au râs în cameră

Încercând să evite orice altă neînțelegere, turiștii au renunțat la televizor și au decis să urmărească un serial pe laptop, păstrând sonorul la un nivel minim. Cu toate acestea, câteva minute mai târziu, s-a auzit o nouă bătaie fermă în ușă. De această dată, la intrare se afla agentul de securitate al hotelului.

Paznicul le-a transmis că s-au primit noi reclamații din cauza zgomotului, susținând că din interior se aud râsete și că televizorul este dat prea tare, deși aparatul TV din cameră era oprit. Elementul de-a dreptul revoltător a fost avertismentul oficial al agentului: la a treia plângere pentru zgomot, hotelul urma să le treacă pe nota de plată costul integral al camerei vecinului care se plânsese.

Familia a părăsit hotelul de lux chiar a doua zi

Odată ce au fost amenințați cu amenda uriașă pentru zgomot, cei doi soți au decis să își facă bagajele și să părăsească hotelul în ziua următoare. Turiștii s-au mutat la un alt hotel de renume din zona South Beach, unde mărturisesc că au putut să-și continuie vacanța fără să fie acuzați că vorbesc prea tare sau că râd.

Pentru cuplu, vacanța a rămas marcată de gustul amar al unei investiții majore într-un serviciu care le-a interzis, practic, să vorbească liber.

O surpriză neplăcută a avut și o familie de români când a mers în vacanță și a rămas fără portofel, la doar două ore după ce au ajuns în Halkidiki. Turiștii susțin că bunurile le-au fost furate după ce le-au lăsat doar 30 de minute în mașină.