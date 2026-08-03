Au rămas fără bani după jumătate de oră la plajă

O femeie a povestit pe un grup dedicat turiștilor din Grecia că a rămas fără portofele și bani la doar câteva ore după ce au ajuns în vacanță. Aceasta a cerut ajutorul celor care ar putea avea informații despre actele și bunurile furate.

„Nici nu știu ce să zic, sau cum să încep. Pur și simplu mi se tăiară picioarele, cu greu am reușit să calmez soțul, să nu ajungă la spital”.

Potrivit relatării, familia abia ajunsese duminică, 3 august, din România și era cazată la hotelul Pyrgos din Ouranoupoli. Turiștii au mers la plaja Anemos pentru a se bucura puțin de mare, însă au lăsat portofelele în mașină.

„Acum 5 h am ajuns din România, am fost entuziasmați să intrăm puțin în apă, cu portofelele în mașină. 30 min. am stat.”, a povestit românca.

La revenirea la mașină, familia ar fi constatat că portofelele dispăruseră. Femeia spune că în unul dintre cazuri hoții ar fi luat întregul portofel, în timp ce din celălalt ar fi fost lăsate actele.

Situația a devenit și mai complicată din cauza documentelor și a cardurilor bancare care lipsesc.

„Dacă sunteți aici pe grup cei care ați făcut asta, gândiți-vă că avem un copil cu noi. Locuim la hotel Pyrgos, vă rog măcar să ne lăsați actele”, a scris aceasta.

Administratorul grupului, Dan Adrian Drăgan, i-a sfătuit să meargă la Poliție și a adăugat: „Însă sper că nu insinuezi că au fost români. Pe grup e posibil să fie, că vor să vadă ce complici buni sunt turiștii care îi ajuta cu munca atunci când nu se duc la Poliție să depună plângere”.

„Mă gândesc cumva la români pentru că sunt vestiți. De asemenea, aveam și roni, pe care n-au ezitat să-i ia. Oricum au fost cel puțin 2”, a răspuns femeia păgubită.

Familia a mers la poliție

Ulterior, autoarea postării a precizat că a mers la poliție pentru a anunța furtul.

„Am fost la poliție. În schimb ei zic că nu au cu ce să ne ajute. Mai mult am fost pentru dovada de permis, soțul l-a dobândit aici. Încercăm să vedem cum poate scoate altul, pentru că în România nu știu dacă poate circula cu dovada”, a adăugat în comentarii.

Problema principală pentru familie este legată de documente, carduri și bani. Într-un alt mesaj, femeia spune că încercă să găsească o soluție pentru a putea continua călătoria.

„Încercăm mâine să facem rost de bani, altfel nici măcar de combustibil nu avem să plecăm”.

Potrivit acesteia, din portofelul său ar fi fost luați banii, în timp ce actele au rămas, iar portofelul soțului ar fi fost luat cu totul.

„La mine au golit portofelul și au lăsat actele și la soț l-a luat cu totul. Am căutat peste tot în speranța că l-au aruncat pe jos, pe undeva. Cardurile bancare, tot la ei”, a scris ea într-un comentariu.

Recent, o altă familie de români, care a mers la în Halkidiki, a povestit că a rămas fără 750 de euro după ce și-a lăsat mașina în parcarea unei plaje din zona Kalogria.

Turiștii avertizează că furturile din mașini nu sunt un caz izolat

Postarea a strâns numeroase comentarii de la români aflați în Grecia sau care au avut experiențe neplăcute în timpul vacanțelor.

O femeie a povestit că, în urmă cu un an, i-ar fi fost furată mașina din curtea unității de cazare, din Nikiti, de pe brațul Sithonia, din Halkidiki. Acesta a criticat modul în care a reacționat Poliția Elenă.

„Anul trecut mie mi-au furat mașina din curtea cazării, știți cât a făcut Poliția Elenă? Au pus două întrebări: «Aveți asigurare?» și «Când plecați?». În rest, doar lehamite și dezinteres. Am cerut eu să vină să amprenteze ușa casei, pe care au forțat-o hoții, ca să intre la furat”, și a adus aminte o femeie căreia i-a fost furată mașina.

Femeia susține că, după ce a oferit imaginile camerelor de supraveghere, a întâmpinat dificultăți în relația cu autoritățile.

„Când le-am dus imaginile CCTV cu hoții și traseul acestora, reconstituit cu imagini din localitate, au fost interesați primordial de unde avem imaginile… La două seri după ce ne-au furat mașina, au venit alții tot la furat, e ca în Vestul Sălbatic… P.S. Nu vă gândiți că locația unde eram cazați era ghetou, vorbesc de faleza Nikiti, zona cu restaurante”, a mai spus ea.

Aceasta afirmă că mașina a fost găsită ulterior în Salonic, după ce o femeie i-a trimis o fotografie în care apărea autoturismul.

„Când am sunat la Poliția Elenă și le-am transmis pozele primite, împreună cu adresa exactă, m-au întrebat de unde știu că e mașina mea. Asta în condițiile în care avea numerele de România neschimbate și chipurile Poliția o căuta. (…) Am reușit să o aducem înapoi în România în februarie 2026, la 5 luni după ce a fost furată, pentru că birocrație”, a detaliat femeia.

Un alt turist spune că a văzut persoane suspecte în Afitos

În comentariile postării, un alt român a povestit că a observat persoane care se deplasau printre mașini în Afitos, de pe brațul Kassandra, Halkidiki, și aveau asupra lor un dispozitiv.

„Eu i-am văzut în Afytos cum umblau printre mașini cu un dispozitiv dreptunghiular în mână. Am plecat imediat de acolo”, a spus turistul român.

„Halkidiki nu mai e sigur de ani de zile, poliția greacă, inexistentă”, a comentat altcineva.

Alți membri ai grupului au atras atenția asupra riscului de a lăsa obiecte de valoare în mașină, chiar și pentru perioade scurte.

„Data viitoare fără carduri, laptopuri în mașină. Le cari frumușel pe plajă în ghiozdan. Unde te instalezi mereu să ai vedere din mare spre plajă. Simplu și de bun simț”, a sfătuit cineva.

Un alt comentariu a fost și mai direct: „Trebuia să intrați câte unul. Unul ținea portofelul și gata. Se scrie de atâta timp că se fură din mașini și voi vă lăsați portofelul…”.

Experiența familiei readuce în discuție o recomandare importantă pentru turiști: obiectele de valoare, banii, cardurile și documentele nu ar trebui lăsate în mașină, chiar dacă autoturismul este parcat pentru o perioadă scurtă.

Situată în nordul Greciei, în apropiere de Salonic, regiunea Halkidiki este formată din cele trei peninsule Kassandra, Sithonia și Athos (Ouranoupoli).

Zona este recunoscută pentru plajele sale, peisajele spectaculoase și numeroasele stațiuni turistice care atrag anual sute de mii de vizitatori. Datorită distanței relativ mici față de România, Halkidiki rămâne una dintre cele mai populare destinații de vacanță pentru turiștii români.

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