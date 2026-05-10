„Nu mai avea sens” să rămână în Luxemburg

Programul, lansat în 2019, are ca scop reintegrarea profesională și socială a celor care aleg să revină în Portugalia.

Vera Honório, mamă singură, 35 de ani, a explicat că viața din Luxemburg devenise dificil de gestionat ca părinte singur.

„Sunt mamă singură de cinci ani și a trebuit să învăț să gestionez totul în viața mea. Am trecut prin multe greutăți”.

„A trebuit să mă adaptez la viața altor oameni. A fost foarte dificil să gestionez singură programul de lucru cu fiica mea de 9 ani”, a povestit femeia.

Despre decizia de a pleca, ea a spus clar: „Am ajuns la un punct în care nu mai avea sens să fiu în străinătate. Am făcut tot ce am putut ca să economisesc bani și să reușesc să mă întorc”.

Femeia îi ducea dorul și celuilalt fiu al său, de 14 ani, care locuia în Portugalia.

9.000 de euro pentru a se întoarce în Portugalia

Programul „Regressar”, o inițiativă a guvernului portughez dedicată emigranților care revin în țară, lansat în 2019, oferă bani celor care se întorc.

Până în prezent, inițiativa a atras peste 1.000 de cereri din partea persoanelor care locuiesc în Marele Ducat.

Ajutorul primit este acordat în două tranșe și este condiționat de angajare în Portugalia. În cazul Verei Honório, sprijinul a fost de 9.000 de euro.

„Sunt două plăți: în prima am primit 70% din cei 9.000 de euro, iar în a doua voi primi restul de 30%”.

Autoritățile au confirmat că sprijinul poate varia, „suma care poate fi primită poate depăși 10.000 de euro per cerere”, în funcție de situația fiecărui beneficiar.

Vera Honório a fost unul dintre cei 1.092 (4%) de aplicanți din Luxemburg la program de la lansarea acestuia, conform datelor transmise către Contacto de către Ministerul Muncii, Solidarității și Securității Sociale din Portugalia.

Patru țări sunt înaintea Luxemburgului în ceea ce privește numărul de cereri: Elveția (25%), Franța (23%), Regatul Unit (13%) și Germania (5%).

„Pentru cei care vin din Luxemburg, unde salariile sunt mult mai mari, a ajunge aici și a fi nevoiți să se mulțumească cu un salariu de 850 sau 900 de euro este întotdeauna o luptă”, susține femeia.

O viață nouă în Portugalia

După întoarcere, Vera Honório și-a refăcut rapid viața profesională și personală. A lucrat inițial în industria alimentară, apoi a obținut un loc de muncă în relații publice.

Despre alegerea făcută, ea spune fără ezitare: „Nu voi mai emigra niciodată. Au trecut aproape 18 ani și mă simt mult mai fericită aici”.

Asta deși a lăudat Marele Ducat, pe care l-a descris drept „o țară grozavă pentru cei care vor să profite de oportunități”. Vera Honório a subliniat că fără propria casă, locuind în locuințe comune și „fără prea mult sprijin”, lucrurile au devenit din ce în ce mai complicate, în această țară.

Pentru Vera Honório, întoarcerea acasă nu a fost doar o decizie economică, ci una de viață.

„Întoarcerea a fost cel mai bun lucru pe care l-am făcut vreodată. Câștigi puțin mai mult în străinătate, dar și cheltuiești mult… Și pierzi tot ce face viața mai bună”, a subliniat femeia.

