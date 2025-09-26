Moment de coșmar pe mare

Într-un clip de doar 13 secunde, o pasageră în costum de baie negru poate fi văzută încercând să înainteze încet prin tubul transparent al toboganului, care iese în afara vasului și plutește chiar deasupra valurilor înspumate.

Videoclipul a strâns zeci de mii de distribuiri și comentarii. Mulți dintre cei care l-au văzut au mărturisit că doar imaginile le-au provocat anxietate.

„Mai are cineva un atac de panică doar uitându-se la asta?”, a scris un utilizator. Altul a adăugat: „Doamne, nu pot să respir. Cum o scoți de acolo?”.

Toboganul „Ocean Loops”, un test pentru curajoși

Nava pe care s-a petrecut incidentul nu a fost identificată în filmare, însă imaginile seamănă cu Ocean Loops, atracția de pe vasele companiei Norwegian Cruise Line: Bliss, Encore și Joy. Totuși, Kayla Mierzejewski, cea care a postat imaginile virale, a declarat într-un repost că imaginile au fost surprinse pe vasul de croazieră Norwegian Encore și că femeia nu a pățit nimic. Deasupra ei se află o ușă de evacuare și a ieșit în siguranță.

Recomandări Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre

Aceste tobogane duble se extind peste 3 metri în afara navei și sunt poziționate la aproximativ 159 de picioare (peste 48 de metri) deasupra apei. Ele sunt recunoscute pentru senzațiile extreme pe care le oferă și nu sunt recomandate celor care suferă de claustrofobie sau frică de înălțime.

Curios este că nu este primul incident de acest fel. În trecut, mai mulți turiști au fost filmați rămânând blocați pe același tip de tobogan. Într-un alt caz, o persoană nu a avut suficientă viteză pentru a trece prin bucla de întoarcere și a alunecat înapoi.