Pentru a atrage norocul si banii, ai nevoie de alte remedii feng shui. Acestea trebuie sa fie in perfecta armonie cu Mistreul de Pamant care guverneaza acest an.

Iata 9 sfaturi feng shui 2019 pentru bani.

In 2019, ideal ar fi sa iti poti muta dormitorul in camera cea mai indepartata fata de usa de la intrare. Cum acest lucru nu este posibil in cele mai multe dintre cazuri, trebuie sa reechilibrezi situatia cu remedii care sa contrabalanseze efectele negative ale amplasarii dormitorului foarte aroape de usa de la intrare in casa.

1. Pune o planta a banilor intr-un colt al dormitorului

Vei preveni astfel, stagnarea energiei in coltul respective. Daca vrei sa stimulezi si viata amoroasa a cuplului, alege un ghiveci roz sau rosu. ATENTIE! Culorile puternice precum rosu, portocaliu sau galben trebuie sa fie in cantitate mica. Altfel exista riscul sa suprastimulezi energia Yang.

Daca esti singur, dar vrei sa ai noroc in dragoste, trebuie sa aranjezi dormitorul ca si cand ai avea o relatie. Aranjeaza simetric noptierele, veiozele sau alte accesorii pe langa pat.

2. Nu dormi cu picioarele spre usa

In cultura traditionala chineza, aceasta pozitie se numeste ”pozitia mortii”, intrucat numai persoanele decedate stau cu picioarele indreptate spre usa. Daca dormi cu picioarele indreptate spre usa, poti pierde energie vitala.

Specialistii in feng shui recomanda ca, in cazul in care nu poti schimba pozitia patului sau nu te poti intoarce in pat in cealalta directie, sa pui la capatul patului o tablie sau o alta piesa de mobilier.

3. Fa curatenie in dormitor

Curatenie, insa, nu inseamna sa ascunzi totul sub pat. Nu vei face decat sa blochezi energia Chi. Ceea ce va duce la o perioada de stagnare in viata ta.

Elimina din dormitor tot ce are legatura cu munca sau cu elemente din trecut. Ca de exemplu cadouri de la fostii parteneri.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.