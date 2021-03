Fisticul este un arbust de mici dimensiuni, nativ din Asia Centrală, din țări precum Iran, Siria, Turkmenistan, Turcia, Grecia, Pakistan sau Afganistan, dar este cultivat intens și în Statele Unite, Turcia sau China. Fructul său conține elemente nutritive esențiale pentru un organism sănătos, dar și antioxidanți și alți compuși care au un rol important în menținerea sănătății.

Notă: Informațiile din acest articol nu înlocuiesc sfaturile unui medic specialist. Vă recomandăm, înainte de a încerca orice tratament, să consultați medicul și să urmați indicațiile acestuia.



Informații despre fistic

Fisticul este fructul speciei de copaci care aparține familiei anacardaceae, din specia Pistacia. Planta are o mărime medie, fructul este o drupă, iar miezul seminței este comestibil. Miezul crește sub formă de ciorchine, precum strugurii, la exterior fructul matur are culoarea albicioasă, este dur, iar coaja, odată spartă, arată miezul de culoare galben verde.

Valori nutriționale pentru 50 de grame de fistic crud

Calorii: 280;

Carbohidrați: 14 g;

Fibre: 5 g;

Proteine:10 g;

Grăsimi: 22 g (din care 90% sunt grăsimi sănătoase);

Potasiu: 8% din doza zilnică recomandată;

Fosfor: 14% din doza zilnică recomandată;

Vitamina B6: 24% din doza zilnică recomandată;

Vitamina B1: 16% din doza zilnică recomandată.

Beneficiile consumului de fistic

Îmbunătățește sănătatea sistemului cardiovascular

Fisticul este o sursă bogată de grăsimi sănătoase, 100 de grame de fistic crud conțin 44 de grame de grăsimi. Acest lucru este un ajutor benefic în prevenirea bolilor cardiovasculare, deoarece consumul regulat de grăsimi mononesaturate este asociat cu o incidență scăzută a bolilor de acest tip.

Adjuvant pentru sistemul digestiv

O porție de fistic de 28 de grame asigură 8 g de carbohidrați și 3 grame de fibre alimentare, cantitate ce protejează tractul digestiv. Astfel, consumul de fistic ajută și în reglarea nivelului glicemiei, sănătatea sistemului cardiovascular și controlul greutății.

Fisticul combate anemia

Pentru că este o sursă bogată de cupru, fisticul favorizează absorbția fierului producând un efect antianemic superior chiar anumitor medicamente care se bazează doar pe fier.

Reduce riscul de degenerescență maculară

Conținutul de antioxidanți valoroși precum luteina și zeaxantină din compoziția fisticului pot ajuta la reducerea riscului de contractare a bolii maculare, în special la oamenii în vârstă. Fisticul poate fi inclus în dietă împreună cu alte fructe și legume, pentru a asigura o creștere a aportului de luteină și zeaxantină.

Sursă de energie

Fisticul este bogat în vitaminele B1, B2 și B6, iar asta contribuie activ la obținerea de energie din carbohidrați și transmiterea impulsurilor sistemului nervos. De asemenea, minerale precum potasiu, calciu sau magneziu din compoziția fisticului asigură o funcționare optimă a sistemului nervos.

Îmbunătățește sănătatea osoasă

Tot datorită mineralelor din compoziție, fisticul este un adjuvant natural pentru producerea și menținerea masei osoase, ajutând la o dantură sănătoasă. Astfel, un consum optim de fistic previne deteriorarea dinților și reduce riscul de osteoporoză.

Alte beneficii pe care le are fisticul

Scade colesterolul rău;

Reduce cortizolul, hormonul stresului;

Reduce riscul de cancer;

Protejează inima;

Scade tensiunea arterială;

Reglează bătăile inimii;

Reduce riscul apariției bolilor de inimă;

Întărește sistemul imunitar;

Menține pielea hidratată.

Rețete cu fistic

Prăjitură cu fistic și migdale

Ingrediente

Pentru blat :

: 200 g făină de migdale;

80 g zahăr;

8 ouă;

100 g zahăr brun;

coaja unei lămâi;

55 ml ulei de măsline extra virgin;

1 linguriță cafea fin măcinată;

esenţe vanilie şi migdale, după gust;

un praf sare;

Pentru crema de fistic :

: 300 g fistic curăţat;

50 ml apă;

120 g zahăr;

75 g făină de migdale;

esenţă de migdale;

o lingura ulei;

Pentru tavă :

: unt și făină;

Pentru decor:

100 g cacao.

Mod de preparare

Pentru blat, se amestecă făina de migdale cu jumătate din cantitatea de zahăr alb. Separat, la mixer se amestecă gălbenuşurile cu zahărul brun şi restul zahărului alb. Se mixează în jur de 3 minute, până ce amestecul devine alb. Cu o spatulă apoi se amestecă în această cremă făina de migdale cu zahărul.

Se adaugă esenţele, coaja rasă de lămâie, cafeaua şi uleiul. Albuşurile se bat spumă cu un praf de sare şi apoi, cu lingura, se pune, puţin câte puţin, în amestecul cu ouă. Se amestecă bine şi se toarnă într-o formă de copt unsă cu unt şi tapetată cu făină. Se coace pentru 25 de minute şi se face testul cu scobitoarea uscată.

Pentru crema de fistic, fructele curăţate se pun în tava de aragaz şi se coc 15 minute. Apoi, sâmburii se pun într-un castron. Se fierbe un sirop din apă şi zahăr care se toarnă peste fistic. Se amestecă rapid şi se lasă să se răcească. Pe suprafaţa sâmburilor va apărea o peliculă albicioasă.

Tot pentru cremă, se mixează făina de migdale cu fisticul şi esenţa de migdale. Trebuie să se obţină o pastă granuloasă în care se adaugă uleiul şi se mixează pentru a obţine o pastă fină.

Blatul cu migdale se taie în trei cu un cuţit foarte, foarte bine ascuţit şi se reaşează alternativ cu crema de fistic. Ultimul strat trebuie să fie de cremă de fistic. Se presară din abundenţă cu cacao şi se dă la rece de pe o zi pe alta.

Sursă rețetă: Retete.unica.ro

Înghețată de fistic

Ingrediente

5 ouă;

un litru lapte;

300 g zahăr;

4 pachet esenţă de fistic;

plic zahăr vanilat;

200 g fistic prăjit;

500 ml frişcă;

300 g căpşune;

150 g fulgi migdale.

Înghețată cu fistic

Mod de preparare

Se separă ouăle. Se freacă gălbenușurile cu zahărul şi cu un praf de sare. Se adaugă laptele călduţ şi se fierb pe baie de aburi, până se îngroaşă, apoi se dau deoparte să se răcorească.

Separat, se bat albuşurile spumă cu zahărul vanilat şi se adaugă compoziţia de gălbenuşuri răcită. Se pun esenţa de fistic şi fisticul rumenit, apoi frişca. Se încorporează şi se toarnă în boluri, apoi se bagă în congelator. Se serveşte ornată cu fulgi de migdale şi căpşune proaspete.

Sursă rețetă: Retete.unica.ro

Ciocolată cu fistic

Ingrediente

800 g lapte praf;

225 g unt;

300 g zahăr;

100 g cacao;

175 ml apă;

esenţă de vanilie;

esenţă de fistic;

200 g fistic;

un praf sare.

Ciocolată cu fistic

Mod de preparare

Se amestecă zahărul cu apa şi se fierb la foc potrivit. Se amestecă şi, după ce s-a topit zahărul, se adaugă untul şi esenţele şi se dă deoparte. Separat, se iau sâmburii de fistic, se stropesc cu apă, se presară un praf de sare şi se bagă în cuptorul încins. Se lasă 5-10 minute să se rumenească.

Se cern laptele praf şi cacaua. Se amestecă şi se adaugă în ploaie peste siropul pregătit. Se încorporează şi se adaugă fisticul. Se pune compoziţia în folie de plastic, se rulează şi se lasă la rece câteva ore.

Sursă rețetă: Retete.unica.ro

Sursă foto: Shutterstock.com

