Despre planta și floarea de lotus

Plantele de lotus sunt plante perene acvatice care cresc adesea în iazuri și lacuri. Deși adesea sunt numite nuferi, nu sunt același lucru. Frunzele și florile de lotus (Nelumbo spp.) se ridică deasupra suprafeței apei, în timp ce frunzele și florile de nufăr (Nymphaea spp.), care au o gamă mai largă de culori, plutesc la suprafața apei.

Plantele de lotus cresc rapid, ajungând la o înălțime de 90 până la 180 cm și se răspândesc prin rizomi înrădăcinați în sol noroios. Florile albe, roz sau galbene sunt mari și apar vara și toamna. Plantele intră în stare latentă iarna și sunt rezistente atâta timp cât apa nu îngheață complet.

Lotusul sacru

Lotusul sacru (Nelumbo nucifera) este o plantă acvatică comestibilă atractivă din familia lotusului și crinului (Nelumbonaceae), întâlnită în Asia tropicală și subtropicală. Reprezentând evoluția și iluminarea spirituală, floarea care crește deasupra apelor noroioase este considerată sacră atât în ​​hinduism, cât și în budism și era folosită în Egiptul antic pentru a reprezenta renașterea.

Plantele de lotus sacru sunt ușor de recunoscut după frunzele lor mari și rotunde, care cresc până la 2 metri deasupra suprafeței apei. Frunzele ușor păroase pot crește până la aproximativ 60 cm în diametru și pot avea formă de pâlnie sau cupă.

Recomandări Nicușor Dan a reacționat la mesajul lui Donald Trump despre România: „Aştept cu nerăbdare să colaborăm îndeaproape”

Florile mari de lotus, foarte atractive și parfumate se află până la 1,8 metri deasupra apei pe tulpini puternice, fără frunze. Florile pot avea până la 25 cm în diametru și au o serie de petale roz sau trandafirii, care se închid noaptea. Există multe varietăți de lotus, inclusiv forme pitice și varietăți de culori variind de la alb la roșu.

Numeroasele fructe ale plantei, asemănătoare nucilor, sunt produse pe suprafața superioară plată a unei structuri cărnoase extinse, asemănătoare unei capsule, care este mai lată la capătul superior decât la bază.

Întreaga structură se usucă la maturitate, se rupe și plutește, eliberând fructele prin numeroase găuri din suprafața plană. Acestea se scufundă la fund și dau naștere unor noi plante. Semințele au un înveliș extrem de dur și pot rămâne timp îndelungat, chiar secole, în nămolul râului. Datarea cu carbon radioactiv a demonstrat că semințele recuperate din Manciuria au o vechime de aproximativ 1.000 de ani, dar erau încă capabile să germineze, arată britannica.com.

Despre planta și floarea de lotus

Recomandări O rețea de interlopi români ar fi comandat furtul tezaurului dacic de la Muzeul Drents. Un club interzis de motocicliști ar fi implicat

Descoperă și Nufărul – plantare, înmulțire și îngrijire

Floarea de lotus – proprietăți și beneficii

Floarea de lotus sacru (Nelumbo nucifera) este admirată nu doar pentru frumusețea ei, ci și pentru numeroasele beneficii pe care le oferă pentru sănătate.

Floarea, frunzele, semințele și rădăcinile sunt folosite în medicina tradițională încă din vechime pentru tratarea diverselor afecțiuni.

Efect calmant

Floarea are efecte calmante asupra sistemului nervos, fiind adesea utilizată pentru reducerea stresului, anxietății și insomniei. Ceaiul din floare de lotus este cunoscut pentru capacitatea sa de a induce o stare de liniște interioară și de a îmbunătăți calitatea somnului.

Efecte antiinflamatorii

Studiile arată că unii dintre compușii din lotus, cum ar fi quercetina și catechina, pot ajuta la prevenirea sau atenuarea inflamațiilor.

Extractele atât din frunze, cât și din semințele de lotus pot prezenta aceste proprietăți antiinflamatorii.

Bogată în antioxidanți

Semințele de lotus sunt bogate în antioxidanți, vitamine (precum vitamina C și B6) și minerale (cum ar fi potasiu și magneziu). Acestea ajută la întărirea sistemului imunitar, susțin sănătatea inimii și contribuie la reglarea tensiunii arteriale. În plus, au un efect tonic asupra rinichilor și ficatului, fiind adesea recomandate în curele de detoxifiere.

Recomandări Avertisment: „Rezolvarea problemei deficitului bugetar prin reducerea cheltuielilor e o iluzie periculoasă”. Interviu cu economistul Andrei Mocearov

Poate ajuta la scăderea glicemiei

Studiile pe animale sugerează că compușii din lotus ar putea ajuta la scăderea nivelului de zahăr din sânge. Glicemia ridicată poate fi frecventă la persoanele cu diabet și poate duce la complicații.

Un studiu a descoperit că extractul de frunze de lotus a redus nivelul de zahăr din sânge la iepurii cu diabet zaharat semnificativ mai mult decât un medicament standard pentru diabet.

Un alt studiu a arătat că șoarecii care au primit extract de semințe de lotus au prezentat niveluri reduse de zahăr din sânge.

În plus, cercetările efectuate pe șobolani cu diabet gestațional au descoperit că un polizaharid, un tip de carbohidrat, din frunza de lotus a redus nivelul de zahăr din sânge.

Se speculează că efectele antidiabetice ale extractelor de lotus ar putea proveni din antioxidanții pe care îi conțin, arată site-ul healthline.com.

Îngrijirea pielii

În cosmetică, extractul de lotus este utilizat datorită efectului său hidratant și regenerant asupra pielii. Acesta ajută la uniformizarea tenului, calmarea iritațiilor și prevenirea îmbătrânirii premature.

Planta de lotus are o lungă istorie de utilizare în bucătăria asiatică și medicina tradițională. Conține mulți compuși care prezintă beneficii pentru sănătate, inclusiv efecte antioxidante și antibacteriene. Cu toate acestea, sunt necesare mai multe cercetări pentru a înțelege mai bine cum consumul unor părți ale acestei plante sau al suplimentelor sale poate fi benefic pentru sănătatea umană.

Cum se folosește lotusul în alimentație

Lotusul sacru poate fi integrat cu ușurință în alimentație, oferind nu doar un plus de savoare preparatelor, ci și numeroase beneficii pentru sănătate.

De la semințe la rădăcini, toate părțile comestibile ale acestei plante pot deveni ingrediente valoroase într-o dietă echilibrată.

O componentă interesantă este rizomul, adică rădăcina de lotus, folosită adesea în bucătăria asiatică. Aceasta are o consistență crocantă și un gust discret, ușor dulceag, potrivindu-se foarte bine în supe, tocănițe sau chiar prăjită ușor în tigaie. În plus, poate fi consumată și crudă, în salate, după ce este bine curățată și feliată subțire. Astfel, aduce un plus de fibre și ajută digestia, fără a încărca organismul.

De asemenea, există suplimente sub formă de pulbere obținute din frunze sau flori de lotus, bogate în antioxidanți. Sunt ideale pentru detoxifiere și pentru susținerea energiei.

Chiar și florile de lotus pot fi incluse în alimentație, mai ales sub formă de infuzie. Ceaiul preparat din petalele uscate are un efect ușor relaxant, dar și detoxifiant.

Floarea de lotus – semnificație

Floarea de lotus – semnificație

Floarea de lotus este un simbol plin de semnificații în mute culturi.

Deși crește din ape tulburi, ea se înalță la suprafață și înflorește sublim, pur, neatinsă de murdăria din care provine. Tocmai de aceea, în multe culturi, lotusul a devenit un simbol al renașterii, al purificării și al transformării interioare. Este ca o metaforă vie pentru capacitatea omului de a trece prin greutăți, de a înfrunta întunericul și totuși de a rămâne curat, senin, deschis către lumină.

În spiritualitatea orientală, floarea de lotus este asociată cu sufletul și cu trezirea conștiinței. În budism, de exemplu, ea reprezintă parcursul omului către iluminare, de la ignoranță, simbolizată de nămol, până la înțelepciune și compasiune, reflectate în frumusețea desăvârșită a florii.

De aceea, nu întâmplător, multe divinități sunt reprezentate stând sau ținând o floare de lotus, ca semn al echilibrului și al unei stări superioare de conștiință.

Curiozități despre floarea de lotus

Lotusul este un simbol important în religiile dharmice precum hinduismul, budismul, jainismul și sikhismul. Se crede că atunci când s-a născut Buddha, Siddhartha Gautama, lotusul a înflorit pentru a marca primii săi șapte pași. Una dintre cele mai importante scripturi din budismul Mahayana este Sutra Lotusului.

Lotusul are multe semnificații simbolice, de la iluminare la nemurire, la frumusețe și fertilitate. În cunoscutul său eseu „Despre dragostea pentru lotus”, filosoful și poetul neoconfucianist din secolul al XI-lea, Zhou Dunyi, a evidențiat floarea ca simbol al purității morale: „Iubesc doar lotusul, pentru că se ridică din noroi, dar rămâne nepătat; scăldat de curenți puri și totuși nu seducător.”

Lotusul poate trăi mii de ani. S-au descoperit semințe de lotus în China care aveau peste 1.000 de ani și care au reușit să germineze când au fost plantate. Este una dintre cele mai longevive semințe cunoscute!

Frunzele de lotus au o proprietate uimitoare: sunt hidrofobe, adică resping apa și murdăria. Acest fenomen, cunoscut drept efectul lotus, a inspirat chiar și tehnologii moderne pentru materiale care se curăță singure.

Floarea de lotus are un ciclu natural de deschidere și închidere – se deschide în zori, odată cu lumina, și se închide odată cu apusul. Este ca o respirație a naturii.

În India, China, Egipt și alte părți ale lumii, lotusul are un loc special în religie și filozofie. Reprezintă puritatea, creația, pacea interioară, iluminarea și chiar divinitatea însăși.

Toate părțile plantei – floarea, frunzele, semințele și rădăcinile – sunt comestibile și folosite în alimentație sau în scopuri medicinale, mai ales în Asia. În unele regiuni, se folosesc și în deserturi rafinate.

Sursă foto – Shutterstock.com

Urmărește cel mai nou VIDEO Politică Nicușor Dan a reacționat la mesajul lui Donald Trump despre România. Ce a spus președintele ales după câteva ore

Urmărește-ne pe Google News