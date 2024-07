Consumate zilnic, în cantități moderate, fructele aduc o mulțime de beneficii organismului. Dacă vrei să slăbești, există o listă cu fructe pe care nu ar trebui să le consumi. Din fericire, există și fructe care te ajută să slăbești. Iată o listă cu fructe pe care să le eviți când vrei să slăbești.

De ce să consumi fructe atunci când ții dietă

Fructele sunt bogate în nutrienți precum antioxidanți care luptă împotriva mai multor tipuri de boli, dar și în vitamine și minerale esențiale. Au un conținut crescut de fibre solubile care ajută la obținerea senzației de sațietate și implicit la suprimarea apetitului.

Un consum regulat de fructe, în cantități moderate, ajută și la îmbunătățirea digestiei și la încetinirea absorbției zahărului în sânge. Multe dintre ele sunt sărace în calorii și au în compoziție un volum mare de apă, iar asta poate fi un adjuvant natural în reducerea grăsimii din anumite zone ale corpului.

Bineînțeles, ca orice alt aliment, și fructele trebuie consumate cu moderație pentru a preveni îngreunarea digestiei, apariția crampelor abdominale, formarea gazelor intestinale ori alte semne de disconfort.

Fructele pot fi consumate pe post de gustare între orele 11:00 – 16:00, 17:00; Consumul de fructe nu trebuie să înlocuiască o masă a zilei, deoarece ele nu țin de foame, conțin zahăr, iar acesta din urmă se poate transforma ușor în grăsimi dacă faci mișcare fizică.

Fructele sunt recomandate spre consum cu 30 de minute înainte de masă ori între mese, pe stomacul gol. După masă, un singur fruct consumat nu duce la balonare, în timp ce două sau mai multe fructe pot crea senzații de disconfort la nivel abdominal.

Fructele nu sunt recomandate seara, înainte de culcare deoarece pot îngrășa ori îți pot da energie și nu te mai poți odihni corespunzător. Pentru a evita creșterea acidității în stomac, mai ales dacă suferi de gastrită ori alte probleme stomacale, este indicat să consumi fructe fierte.

Fructe pe care să le eviți când vrei să slăbești

Fructele pe care ar trebui să le eviți atunci când vrei să slăbești sunt acelea care au în compoziție o cantitate mare de zahăr, fructoză sau glucoză. Odată consumate, valorile nutriționale ale acestora pot fi transformate de către organism în grăsime și astfel poți acumula kilograme în plus din cauza lor. Iată și câteva fructe care nu sunt recomandate atunci când vrei să slăbești.

Struguri – sunt bogați în nutrienți și antioxidanți, dar au un conținut ridicat de zahăr;

– sunt bogați în nutrienți și antioxidanți, dar au un conținut ridicat de zahăr; Banane – sunt bogate în potasiu și fibre, dar au un conținut caloric mare datorită conținutului de carbohidrați;

– sunt bogate în potasiu și fibre, dar au un conținut caloric mare datorită conținutului de carbohidrați; Caise – sunt concentrate în zaharuri și calorii;

– sunt concentrate în zaharuri și calorii; Cireșe – sunt bogate în antioxidanți și nutrienți, dar și în zahăr. O cantitate prea mare de cireșe consumată poate adăuga mai multe calorii în dietă;

– sunt bogate în antioxidanți și nutrienți, dar și în zahăr. O cantitate prea mare de cireșe consumată poate adăuga mai multe calorii în dietă; Mango – este bogat în vitamine, dar și în zahăr și calorii. Se recomandă pentru consum în cantități mici;

– este bogat în vitamine, dar și în zahăr și calorii. Se recomandă pentru consum în cantități mici; Avocado – este bogat în grăsimi sănătoase și are un conținut caloric ridicat;

– este bogat în grăsimi sănătoase și are un conținut caloric ridicat; Fructe confiate precum curmale, smochine, caise, prune, coacăze – conțin o cantitate mare de zahăr.

Ce fructe să consumi dacă vrei să slăbești – fructe care nu îngrașă

Mere și pere – Au un indice glicemic scăzut și nu influențează nivelul insulinei din organism;

– Au un indice glicemic scăzut și nu influențează nivelul insulinei din organism; Pepene galben – este aromat și are un număr mic de calorii;

– este aromat și are un număr mic de calorii; Piersici și nectarine – nu conțin mult zahăr și sunt benefice pentru siluetă;

– nu conțin mult zahăr și sunt benefice pentru siluetă; Căpșune;

Rodii ;

; Portocale și lămâi.

Fructe pe care le poți consuma cu regularitate

Mere – Sunt bogate în fibre solubile și insolubile, cum ar fi pectină, hemiceluloză și celuloză. Acestea ajută la gestionarea nivelul zahărului din sânge, la promovarea digestie și la susținerea sănătății intestinului și a inimii.



Afine – Afinele sunt bine cunoscute pentru proprietățile lor antioxidante și antiinflamatoare. sunt bogate în antocianină, un pigment vegetal și flavonoid care conferă afinelor culoarea lor albastru-purpuriu caracteristică. Acest compus ajută la combaterea radicalilor liberi care pot dăuna celulelor și care pot duce la boli.

Portocale – sunt cunoscute pentru conținutul ridicat de vitamina C, oferind 91% din necesarul zilnic într-un singur fruct. De asemenea, sunt bogate în potasiu, folat, tiamină (vitamina B1), fibre și polifenoli vegetali.



Fructul dragonului – Cunoscut și sub denumirea de pitaya sau pitahaya, fructul dragonului este bogat în numeroși nutrienți, inclusiv fibre, fier, magneziu și vitaminele C și E. Este, de asemenea, o sursă excelentă de carotenoizi, cum ar fi licopenul și betacarotenul.



Lychee – este o sursă bogată de vitamina C, potasiu, fibre și mulți polifenoli cu proprietăți antiinflamatorii și antioxidante



Ananas – este o sursă bogată de vitamina C, potasiu, fibre și mulți polifenoli cu proprietăți antiinflamatorii și antioxidante. O cană (165 grame) de ananas asigură 88% din necesarul zilnic pentru vitamina C și 73% pentru mangan.

