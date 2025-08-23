În situația aceasta, și câinii și pisicile pot dezvolta diverse tipuri de cancer, multe dintre ele agresive, conform medicilor veterinari.

„În cazul cățeilor, putem vorbi de boli respiratorii sau patologii la nivelul nasului sau gâtului sau, în cel mai nefericit caz, la nivel pulmonar”, a spus Alex Buzdea, medic veterinar, potrivit Digi24.

În ceea ce privește rasele care au riscul mai mare de a dezvolta cancerul pulmonar, acestea sunt rasele cu bot scurt sau mediu. Ele nu pot filtra eficient substanțele cancerigene. De asemenea, rasele cu bot lung sunt mai predispuse la cancer nazal.

Totodată, în cazul pisicilor expuse la fum de țigară, cel mai des pot apărea tumori la nivelul gurii, conform medicilor veterinari.

„De multe ori, vine proprietarul cu pisica la consult și simt deja miros de fum în aer. Și când miros blana, se simte destul de puternic. Pe lângă faptul că și ea inhalează, are și pe suprafața blănii foarte mult fum”, spune Alex Buzdea, medic veterinar.

În acest context, recomandarea medicilor este aceea de a urmări respirația patrupedelor. De asemenea, se recomandă o vizită la medic atunci când animalul e în repaus, dar frecvența respiratorie e accelerată, în caz de tuse sau strănut constant.

