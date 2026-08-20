Supraîncărcarea bagajelor, greșeala capitală a turiștilor

Potrivit cercetării Traveller Sentiment and Safety, 38% dintre călătorii internaționali experimentați consideră că supraîncărcarea bagajelor este cea mai mare greșeală pe care o comit.

Procentul este în creștere față de anii anteriori, când se situa la 32% în 2025 și 35% în 2024, deși rămâne considerabil mai scăzut comparativ cu februarie 2020, când 74% dintre respondenți raportau această problemă.

Dan Richards, directorul executiv al Global Rescue, avertizează că un bagaj prea greu nu aduce doar un disconfort logistic, ci poate deveni cu adevărat periculos în situații de urgență. Valizele masive cresc oboseala, dezechilibrează călătorii și sporesc riscul de accidentări ortopedice în aeroporturi sau pe străzile pavate cu piatră cubică. Mai mult, în caz de evacuare rapidă cauzată de incendii de vegetație, urgențe civile sau uragane, bagajele voluminoase încetinesc deplasarea și pun în pericol siguranța personală.

Alte capcane frecvente în timpul călătoriilor

Pe lângă bagajele excesive, studiul evidențiază și alte decizii neinspirate care strică concediile. Aproximativ 19% dintre respondenți au indicat că rezervarea unor escale mult prea scurte între zboruri a reprezentat cea mai mare sursă de probleme.

De asemenea, 10% regretă că și-au aglomerat programul zilnic fără a-și lăsa timpi de rezervă, în timp ce 8% au suferit din cauză că nu au descărcat hărți offline sau documente de călătorie digitale înainte de plecare. Tot un procent de 8% menționează pierderile financiare cauzate de schimburile valutare la casele din aeroport, unde cursurile sunt extrem de dezavantajoase.

Soluțiile și trucurile celor care călătoresc frecvent

Pentru a evita aceste neplăceri, turiștii experimentați apelează la strategii simple și eficiente. Cea mai populară metodă, adoptată de 31% dintre participanții la studiu, este introducerea unor etichete inteligente (smart tags) în bagajele de cală pentru a le putea monitoriza poziția. Un alt procent de 16% își trimite pe e-mail copii digitale ale pașaportului și ale altor acte de identitate.

În privința organizării hainelor, câte 10% dintre respondenți folosesc saci de compresie sau aleg să ruleze hainele în loc să le împăturească, economisind spațiu valoros.

Alte soluții practice includ folosirea încărcătoarelor de perete cu porturi multiple (9%), transportul unei sticle de apă reutilizabile goale prin filtrele de securitate pentru a economisi bani (7%), precum și descărcarea conținutului media pe dispozitivele personale înainte de decolare (6%).

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