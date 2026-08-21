Alina Laufer a vorbit deschis despre intervențiile estetice la care a apelat de-a lungul timpului. Recent, soția lui Ilan Laufer a recunoscut că și-a făcut un lifting facial endoscopic, o procedură după care a primit mai multe comentarii critice legate de aspectul său.

Vedeta spune însă că nu este afectată de mesajele negative și că intervenția a fost alegerea sa. Alina Laufer consideră că este firesc ca aspectul unei persoane să se schimbe odată cu trecerea anilor și susține că nu are de ce să arate la fel ca la 20 de ani.

Alina Laufer înainte de intervențiile estetice și înainte să se vopsească blondă (1)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 17

Cum arăta Alina Laufer în urmă cu 16 ani

De-a lungul anilor, Alina Laufer a trecut prin mai multe schimbări de imagine, mai ales în ceea ce privește culoarea părului. În urmă cu 16 ani, vedeta era șatenă, iar ulterior și-a deschis treptat nuanța părului, devenind blondă.

A existat apoi o perioadă în care a fost roșcată, după care a revenit la blond. În urmă cu aproape șapte ani, Alina Laufer a ales pentru o perioadă și să fie brunetă, înainte de a se întoarce din nou la blond.

Pe lângă schimbările de look, soția lui Ilan Laufer a recunoscut că a apelat, de-a lungul timpului, și la mai multe intervenții și proceduri estetice.

Ce intervenții estetice și-a făcut soția lui Ilan Laufer

Alina Laufer a vorbit în trecut despre unele dintre procedurile la care a apelat. Printre acestea se numără rinoplastia, implanturile mamare și liposucția în zona coapselor.

Vedeta a mai apelat și la injectarea cu acid hialuronic în buze și la procedura cunoscută drept „cat eye”. În urmă cu trei ani, Alina Laufer și-a făcut și o procedură pentru redefinirea liniei maxilarului. Cea mai recentă intervenție despre care a vorbit public este liftingul facial endoscopic.

Alina Laufer a recunoscut că și-a făcut lifting facial

În ciuda criticilor pe care spune că le-a primit după operație, Alina Laufer susține că este mulțumită de alegerea făcută. Soția lui Ilan Laufer a explicat că intervenția a fost o decizie personală și că nu ține cont de părerile celor din mediul online.

„Într-adevăr, mi-am făcut operație. Mi-am făcut un lifting facial endoscopic și sunt foarte, foarte mândră (…) A fost alegerea mea personală, nu țin cont de părerea nimănui (…) De abia ascultam ce spune mama, darămite ce spuneți voi”, a spus Alina Laufer, pe Instagram.

Alina Laufer a transmis astfel că nu intenționează să își lase alegerile personale influențate de comentariile primite din partea celor care îi urmăresc activitatea. Vedeta a spus că este mulțumită de felul în care arată după liftingul facial, în ciuda reacțiilor negative.

Soția lui Ilan Laufer este mama a patru copii și consideră că este normal ca aspectul fizic să se schimbe odată cu trecerea timpului. Criticile primite după cea mai recentă intervenție estetică nu au făcut-o însă să își schimbe părerea despre decizia luată.

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