Ce au descoperit cercetătorii

Studiul a arătat că persoanele care consumă mai puțin de 1,5 litri de lichide pe zi au un răspuns al cortizolului la stres cu peste 50% mai mare decât cei care respectă recomandările zilnice de hidratare. Acest lucru poate avea consecințe pe termen lung asupra sănătății.

Cum a fost realizat studiul

Cercetătorii au format două grupuri: unul cu persoane care beau sub 1,5 litri de apă pe zi și altul cu participanți care respectau recomandările zilnice de hidratare. Timp de șapte zile, hidratarea a fost monitorizată prin analize de urină și sânge.

La finalul perioadei, participanții au fost supuși unui test de stres care a inclus un interviu de angajare improvizat și un exercițiu de aritmetică, în fața unui juriu îmbrăcat în halate albe. Nivelurile de cortizol din salivă au fost măsurate înainte și după test.

Ce au arătat rezultatele

Persoanele care nu s-au hidratat suficient au avut un răspuns hormonal semnificativ mai puternic, deși simptomele vizibile, precum anxietatea sau creșterea ritmului cardiac, au fost similare între grupuri.

De ce este important acest studiu

Cortizolul este esențial în răspunsul la stres, dar nivelurile ridicate pe termen lung pot crește riscul de boli cardiovasculare, diabet și depresie.

Specialiștii subliniază că simpla obișnuință de a avea o sticlă cu apă la îndemână în perioadele solicitante poate aduce beneficii importante pentru sănătate.

Ce recomandări există pentru consumul de apă

Ghidurile europene recomandă un consum de 2-2,5 litri de lichide zilnic. Necesarul poate crește în zilele călduroase, în timpul efortului fizic, în sarcină sau în perioada alăptării.

Ce urmează

Cercetătorii doresc să investigheze dacă un consum mai mare de apă poate diminua reacțiile la stresul cotidian, cum ar fi nervozitatea din trafic sau emoțiile înaintea unei prezentări la serviciu.

Unele alimente sănătoase, cum ar fi fructele și legumele, ajută la hidratarea organismului. Hidratarea este o problemă care trebuie să fie întotdeauna ridicată. La urma urmei, corpul nostru este format din peste 70% apă.



