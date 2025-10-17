Compania se află în topul mondial al companiilor sustenabile

Când vorbim despre inovație, cel mai des ne gândim la design modern, funcții inteligente sau tehnologie de ultimă generație. Toate acestea definesc produsele Hisense. Totuși, dincolo de performanțe și specificații, compania investește în mod constant într-un alt aspect esențial pentru viitor, sustenabilitatea.

Această abordare nu este vizibilă la prima vedere și nu apare în lista de funcții ale unui produs, dar face parte din fiecare etapă a activității companiei. De la producție și logistică, la relația cu angajații și colaborarea cu furnizorii.

Un rezultat concret al acestor eforturi este medalia EcoVadis Platinum pentru sustenabilitate, acordată fabricii europene unde sunt realizate electrocasnicele Hisense. Distincția plasează compania în top 1% dintre cele peste 150.000 de companii evaluate la nivel mondial.

Strategia Hisense în domeniul sustenabilității

Pentru a atinge acest nivel de recunoaștere, Hisense a dezvoltat o strategie complexă, integrată la nivelul întregii organizații, care include investiții în surse de energie curată și eficiență energetică, respectarea standardelor internaționale ISO 14001 (mediu), ISO 50001 (energie) și SA8000 (responsabilitate socială), transparență prin raportări verificate, aliniate la standarde globale, precum și aderarea la Pactul Global al Națiunilor Unite, cea mai mare inițiativă de sustenabilitate corporativă din lume.

De asemenea, compania a implementat programe dedicate de instruire pentru angajați, sisteme de management al mediului și politici clare pentru parteneri și furnizori.

Rezultatele măsurabile

Progresele obținute în urma acestei strategii se reflectă în date concrete:

5,3 MW de energie solară generate anual la fabrica din Slovenia;

100% dintre angajați instruiți în domeniul drepturilor omului și al combaterii discriminării;

100% dintre unitățile de producție certificate în sisteme de management de mediu și social;

96% dintre furnizori au clauze de sustenabilitate incluse în contracte.

Ce înseamnă acest lucru pentru consumatori

Pentru clienții care aleg un produs Hisense fabricat în Europa, aceste rezultate înseamnă mai mult decât performanță tehnologică. Ele reflectă un angajament pe termen lung pentru protejarea mediului, respectarea consumatorului și dezvoltare responsabilă.

Astfel, sustenabilitatea nu este tratată ca o caracteristică suplimentară, ci ca o fundație pe care compania își construiește întreaga activitate.

Premiul EcoVadis Platinum confirmă că Hisense nu doar vorbește despre responsabilitate, ci o pune în practică în mod concret și sistematic.

Foto: Hisense

