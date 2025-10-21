Luna Nouă în Balanță marchează sfârșitul efectelor eclipselor de pe axa Fecioară-Pești. Această axă este asociată cu sacrificiul și suferința.

În plus, se pot întâmpla și genul de lucruri misterioase care nu se elucidează niciodată, mai spune Demetrescu, vorbind de „povești cu final neașteptat, de zona crepusculară”.

„Se termină o perioadă dificilă, o etapă în care mulți au trecut prin încercări personale, dar acum energiile se așază altfel. Stelele ne invită să ne ascultăm intuiția și să fim atenți la ce se ascunde dincolo de aparențe”, explică astrologul.

Cristina Demetrescu avertizează și asupra posibilelor probleme financiare în această perioadă. Scorpionul, zodia care guvernează finanțele personale, poate aduce riscuri de pierderi sau chiar furturi.

Tot în această perioadă, Soarele intră în Scorpion, iar Neptun revine în Pești. Aceste mișcări formează o piramidă astrală pe semne de apă, amplificând creativitatea și conexiunea spirituală, mai spune Demetrescu.

În plus, apropierea de Halloween aduce o energie specială. „Ne apropiem de Halloween, iar această energie ne poartă între lumi – între rațiune și intuiție, între lumină și umbră. E momentul să fim atenți la vise, la semne și la instincte”, precizează astrologul.

O explicație ar fi aceea că, „atunci când suntem în Scorpion se întâmplă lucruri mai puțin benefice, poate unele mai toxice, poate gândurile, cădem într-o pasă proastă”, spune Cristina Demetrescu.

Această perioadă aduce oportunități pentru introspecție și dezvoltare personală, conform previziunilor astrologice prezentate.

Horoscop 20 – 26 octombrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Berbec

Berbecii sunt sfătuiți să fie mai atenți la gestionarea banilor. Dacă au cheltuit mai mult decât era cazul, sinceritatea este cea mai bună soluție – mai bine să spună adevărul decât să inventeze scuze. Totuși, o mică „minciună nevinovată” poate evita o ceartă inutilă, atâta timp cât nu ascund lucruri esențiale.

Horoscop 20 – 26 octombrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Taur

Taurii tind să-și țină pentru ei grijile, mai ales cele legate de serviciu sau de sănătate. Uneori, e mai bine să nu-ți împovărezi partenerul cu problemele tale, dar nu ascunde lucruri care pot deveni serioase. În această perioadă pot apărea neclarități la locul de muncă sau discuții tensionate cu colegii.

Horoscop 20 – 26 octombrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Gemeni

Pentru Gemeni, săptămâna vine cu provocări în plan profesional. Succesul lor poate stârni invidii, iar unii colegi pot deveni prea curioși sau intruzivi. Gemenii atrag atenția și provoacă reacții. Să nu se lase prinși în conflicte mărunte.

Horoscop 20 – 26 octombrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Rac

Racii pot resimți presiuni din partea familiei legate de viața sentimentală. Părinții sau alte rude pot avea opinii diferite despre partenerul lor, ceea ce duce la tensiuni. Recomandarea este să nu vă opriți la prima dezamăgire, pentru că fiecare experiență este o lecție, nu un eșec.

Horoscop 20 – 26 octombrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Leu

Leii se pot confrunta cu discuții în familie, mai ales legate de moșteniri, împărțiri sau chestiuni de proprietate. Este posibil să izbucnească un conflict cu rudele sau să apară dorința unei schimbări majore – o mutare, o vânzare ori chiar o ruptură de mediul care le consumă energia. Unii Lei simt nevoia de un nou început.

Horoscop 20 – 26 octombrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Fecioară

Fecioarele au tendința de a dori să-i ajute pe toți din jur. Dar nu orice plângere este o cerere de ajutor, avertizează astrologul. Dacă cineva doar se plânge fără să ceară sprijin concret, mai bine stați deoparte. În caz contrar, riscați să fiți manipulați emoțional.

Horoscop 20 – 26 octombrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Balanță

Pentru Balanțe, Luna Nouă are loc chiar în zodia lor, aducând claritate, dorință de reorganizare și noi oportunități. Totuși, zona financiară este fragilă. Afișarea prosperității poate atrage persoane care vor să profite. Balanțele trebuie să-și amintească faptul că ele sunt maestrele negocierii, așa că nu acceptați prima ofertă, recomandă Cristina Demetrescu.

Horoscop 20 – 26 octombrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Scorpion

Scorpionii intră într-o etapă intensă din punct de vedere emoțional. Pot apărea visuri puternice, revelații și dorința unei transformări interioare. Energia lor este mare, dar poate fi și destabilizatoare. Este esențial să evite gelozia și gândurile negative.

Horoscop 20 – 26 octombrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Săgetător

Pentru Săgetători, trecutul revine prin consecințele propriilor acțiuni. Ceea ce ai făcut altora, bun sau rău, se întoarce acum către tine, avertizează astrologul. E momentul potrivit pentru a repara greșelile și pentru a învăța din ele.

Horoscop 20 – 26 octombrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Capricorn

Capricornii, de obicei foarte raționali și concentrați, pot fi prinși acum în tot felul de intrigi la locul de muncă. Bârfele, orgoliile și rivalitățile pot complica atmosfera. Rămâneți profesioniști și nu intrați în jocurile altora.

Horoscop 20 – 26 octombrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Vărsător

Vărsătorii pot descoperi că unele dintre planurile lor nu sunt la fel de solide pe cât credeau. Proiecte legate de carieră, educație sau dezvoltare personală pot fi puse sub semnul întrebării. Este o perioadă potrivită pentru introspecție și pentru a separa visul de realitate.

Horoscop 20 – 26 octombrie 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Pești

Peștii trebuie să fie atenți la tentația de a ajuta pe cineva implicat într-o situație riscantă sau ambiguă. Există lucruri legale, dar imorale, și lucruri morale, dar nelegale. Dacă vă implicați din compasiune, s-ar putea să cădeți în aceeași capcană.

