„În acest an 2025, o să se aglomereze axa Fecioară-Pești, iar această axă vorbește despre niște sacrificii pe care ar trebui să le facem ca să ne putem bucura de ceea ce este mai frumos. Adică e cu puțină muncă, cu puțin travaliu, și nu este cu mofturi, este cu smerenie”, a precizat Cristina Demetrescu.

Potrivit astrologului, 2025 va însemna nu numai muncă, dar și sacrificii, și nimic nu va pica din cer.

„Se întâmplă niște lucruri și trebuie să muncim, trebuie să sacrificăm ceva pentru că este cu miză foarte importantă, ca orice an, pentru că fiecare an ne aduce lucruri noi și bune, și mai puțin bune. Cred că trebuie să fii naiv să te aștepți de la un an să fie doar spectaculos. Nu se poate fără muncă așa, dintr-o dată, peste noapte, ca din cer să ne pice peste noapte lucruri”, a mai spus Cristina Demetrescu despre anul care a început.

Horoscop 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Berbec

Pentru Berbec este un an cu miză foarte importantă 2025, din cauza tranzitelor foarte puternice. Există tot felul de situații și de constrângeri, iar Berbecul, care nu este neapărat un semn răbdător, cam vrea să fugă de aceste responsabilități și rău face pentru că, pe de altă parte, cu cât este mai răbdător, cu cât este mai profund, cu cât analizează mai mult și cu cât are răbdarea necesară să descopere și alte lucruri decât cele pe care le cunoaște, cu atât s-ar putea ca vara lui 2025 să îi ofere o surpriză, undeva în lunile de vară, să aibă să parte de spectacolul vieții lui.

Sunt Berbeci care, mergând pe o cale bună, pot deveni pionieri în acest an. Poate cei care nu merg pe o cale foarte corectă sau foarte coerentă s-ar putea să prelungească acest travaliu până în 2026. Dar ei schimbă unele lucruri, cunosc oameni noi, s-ar putea să aibă pasiuni noi, hobby-uri noi, dar pe de altă parte este cu foarte multă presiune, pentru că acolo este Saturn. Această planetă întotdeauna aduce o perioadă mai grea, dar e genul acela de perioadă din care au foarte mult de învățat.

S-ar putea să-și ia o casă anul acesta, semnează contracte, se mută, își formează familii, deci din punct de vedere al vieții lor personale încep o nouă viață.

Horoscop 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Taur

Taurul este zodia banilor și foarte adesea are o politică puțin greșită raportată la aspectul financiar. Nu este anul în care să te duci și să dai vina pe șef că nu ți-a mărit salariul, pentru că Taurul chiar are niște oportunități. Deci nu e despre șefi, este despre potențialul Taurului pe care cumva trebuie să-l exploateze cât se poate de mult.

Deci este un an spectaculos și trebuie să creadă puțin în acest timp previzibil, mai ales că există foarte multe oportunități în 2025, sunt pe val, au forță, putere, dar sunt cam leneși.

Taurul poate să plece un pic mai mult de acasă, anul acesta s-ar putea să aibă anumite gelozii din partea consoartei, dar Taurul trebuie să-și vadă de treabă. Nu este despre ce hotărăște soțul sau soția, ce îl lasă sau nu să facă, mai ales că Taurul este o zodie care se descurajează atât de ușor.

Horoscop 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Gemeni

Gemenii sunt spectaculos de norocoși în 2025, dar trebuie totuși să meargă pe două căi. Jupiter în Gemeni poate să le dea realizări și pe plan personal, așa că cei care nu au parte de dragoste, de iubire, să o caute, că o găsesc.

Dar Gemenii fac bani din imobiliare anul acesta, poate să scoată bani dintr-o casă. Dar e vorba ceva de business, nu este de cămin, adică nu e neapărat de a cumpăra o casă pentru suflet, ci de a achiziționa ceva în care să investească.

Oricum Geamănul are un an în care poate să facă un upgrade la nivel profesional. De exemplu, poate să-și lărgească piața, sunt foarte mulți comercianți în această zodie, dar cumva să profite de acest an, pentru că într-adevăr își pot mări veniturile, adică își pot amplifica veniturile și pot să vină și din investiții, dar și din talentele personale.

Pe de altă parte, ei sunt cam cei mai norocoși în acest an. Oricum lunile de vară sunt destul de spectaculoase, pentru că Uranus o să intre și în zodia Gemeni, iar această planetă aduce imprevizibil, aduce oportunități nesperate.

Horoscop 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Rac

După data de 10 iunie, urmează o perioadă foarte bună pentru Raci și care ține cam un an de zile. Jupiter, marele benefic, oricum se simte bine în această zodie și ar trebui să se bazeze foarte mult pe inspirație, pe intuiție, pe creativitate, pe ceea ce simt. Nu mai contează de unde vin presiunile, ce a zis o anumită persoană, cum te-a influențat, cum te-a descurajat.

Jupiter în Rac este ca un val pe care trebuie să se urce Racul în următoarea perioadă și bineînțeles că dincolo de realizările de ordin personal, sunt lucruri pe care trebuie să le învețe. De exemplu, dacă au vrut să dea la un moment dat un examen și le-a fost frică sau n-au găsit timp să dea examenul de specialitate, o pot face anul acesta.

Este un an foarte bun pentru pentru a te sacrifica din punctul acesta de vedere, pentru a învăța și pentru a crește profesional.

Ei trebuie să fie puțin mai mult atenți în zona personală, în relația cu copiii. Racii au un an personal bun, dar este și cu suferințe, cam de la o extremă la cealaltă.

Horoscop 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Leu

Zodia Leu are de dus niște războaie cu Marte, care va reveni undeva prin luna aprilie. S-ar putea să înceapă anul mai dezumflați un pic, să fie un pic mai mult atenți la sănătate, dar ei trebuie să vadă mesajele, pentru că acolo sunt de făcut niște schimbări, niște transformări. Adică acolo unde nu-ți ies lucrurile, proiectele, nu te mai înțelegi cu anumite persoane, nu te mai regăsești în locul respectiv, nu este despre a repara ceva în locul acela, ci despre despre a face niște schimbări.

Trebuie să fie mai precauți cu investițiile. Nu este neapărat un an bun pentru investiții, să își cumpere o casă de exemplu, deci trebuie să mai aștepte puțin, pentru a nu risca să piardă niște bani.

Horoscop 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Fecioară

Fecioara este o zodie care trebuie și ea să aibă mare grijă la relații, pentru că este o mare presiune pe această axă Fecioară-Pești, care pentru ele are legătură cu relația, relațiile de căsătorie, parteneriatele.

Este foarte multă suferință pe partea respectivă în zona asta, dar acolo este karma. Karma în Fecioară înseamnă că pe de altă parte, ele trebuie să-și regleze conturile. După ani de zile se pot întâlni cu niște deznodăminte, consecințe ale unor lucruri pe care poate nu le-au făcut corect și se pot despărți într-adevăr de anumite persoane.

Aspectele profesionale sunt foarte bune, au planeta Jupiter este într-o poziție culminantă, așa că doar dacă nu încearcă, nu câștigă. Pe de altă parte, ele trebuie să își caute să meargă la anumite interviuri, să aibă încredere în studiile pe care le-au făcut.

Au un an bun pentru prietenie, pentru oameni care le ajută, sunt foarte bine protejate. Trebuie să fie un pic atente la drumuri și la ceea ce rostesc, la ceea ce spun, pentru că Luna Neagră, undeva pe comunicare, poate să le pună în situații mai puțin plăcute.

Horoscop 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Balanță

Balanța are un an mult mai echilibrat în 2025, pentru că 2024 a fost un an greu pentru acești nativi pentru că i-a aruncat dintr-o extremă în cealaltă, a fost mai mult un rol roller-caster. Deci 2025 este cu mai mult echilibru, cu călătorii, cu proiecte profesionale noi, cu reușită, cu succes.

Atunci când Jupiter este culminant, ai senzația aceea de noroc. Spre deosebire de alte zodii care caută norocul, aici totul se așază într-o oarecare măsură.

Apoi, Balanța când se liniștește și se relaxează un pic se apucă de cheltuit, pentru că simte o decompensare. Aici, din punct de vedere financiar, dacă tot este un an de câștig, nu ar trebui să arunce cu banii, ci ar trebui să fie un pic mai precaute, mai cumpătate.

Este totuși un an cu miză importantă din punct de vedere profesional, dar nu este un an ușor, adică trebuie să muncească mult, trebuie să se implice și trebuie să-și asume responsabilități.

Horoscop 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Scorpion

Scorpionul este o zodie care are câștiguri în prima parte a anului 2025. Banii pot veni din vânzări, valorificarea anumitor proprietăți, un anumit patrimoniu, s-ar putea să moștenească, poate avea noroc de credite de la bancă. Este norocos din punctul din punctul acesta de vedere, poate să investească, iar banii aceștia se pot întoarce peste niște ani.

Pe de altă parte, Lilith în Scorpion poate transforma anul 2025 într-un an mai de travaliu, mai complicat, în care să se expună unor situații nu tocmai plăcute și ceilalți cumva să-l acuze. Adică să fie un om negru al anului 2025, nu neapărat cu intenția de a i se întâmpla așa ceva. Totodată, este un an de maturitate din punct de vedere sentimental.

Horoscop 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Săgetător

Săgetătorul este mai low profile, adică un profil un pic mai jos, adică e bine să-și vadă mai mult de familie, de casă, de suflet, de sănătate. Nu este neapărat anul în care să iasă foarte mult în față, trebuie să învețe.

Este vorba despre un an de progres, de a pregăti mai degrabă perioada următoare. Undeva din vara anului 2025 vine o perioadă mult mai energică și mult mai bună pentru dragoste, pentru sport, pentru creativitate.

Horoscop 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Capricorn

Capricornii, ca toate zonele de pământ, au multă profitabilitate din punct de vedere profesional, financiar, vin proiecte noi, trebuie să caute surse noi de venit, au scăpat de Pluto. Totodată, sunt mai maturi, sunt mai transformați, sunt mai norocoși în această perioadă, cel puțin din punct de vedere profesional.

Dar 2025 este și un an al căsătoriei pentru Capricorni. Indiferent că te cere cineva în căsătorie sau îți proiectezi o nuntă, sau poate fi vorba și despre un parteneriat, au ajutor din partea celorlalți, adică ar trebui să-l și ceară și să se bazeze pe lucrul acesta.

Au și foarte mult de învățat anul acesta. Cei care au lacune și care nu știu o limbă străină, de exemplu, sau nu au carnet de conducere, este foarte bine să se ocupe de lucrul acesta în anul 2025.

Horoscop 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Vărsător

Vărsătorii vor învăța de aici înainte să trăiască cu planeta Pluto, care vrea schimbări de la ei. Au și forță, trebuie să aibă și foarte mare grijă ce fac cu această putere, pentru că mulți pot resimți o energie și s-ar putea de aici înainte să facă și greșeli. Este greu să înveți să lucrezi cu o planetă așa uriașă, grea.

Au noroc în dragoste până la jumătatea anului și de la jumătatea anului încolo, apar proiecte profesionale foarte bune, să fie atenți să și le și pregătească, pentru că sunt șanse unice.

Horoscop 2025 cu Cristina Demetrescu, pentru Pești

Zodia Pești trece prin lecții în continuare. Este Saturn în zodia aceasta, iar axa Fecioară-Pești este foarte aglomerată de planete. Pe ei se pune foarte mare presiune, ei sunt oamenii care s-ar putea să facă sacrificii pentru foarte mulți, probabil se și regăsesc, le și place lucrul acesta.

Alți Pești își iau case în 2025, iar cei care așteaptă copii, dragoste, iubire trebuie să știe că este un an foarte bun în acest sens, pentru că Jupiter în Rac ajută semnele de apă din vara acestui an încolo.

