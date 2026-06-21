Berbec

Intrarea lui Jupiter în Leu îți activează zona creativității, scoțând la lumină proiectele profesionale construite în secret și aducându-ți șanse excelente de câștig legate de brandul personal. Pe plan sentimental, ești încurajat să ieși în lume și să te lași văzut, deoarece magnetismul tău va atrage oameni importanți în zilele tale norocoase de marți și vineri (numere favorabile: 1, 9, 27).

Taur

Soarele și Mercur în Rac aduc claritate în zona casei și a familiei, oferindu-ți argumentele necesare pentru a rezolva cu succes o decizie domestică sau o investiție imobiliară importantă. În carieră avansezi prin pași constanți miercuri și sâmbătă, astrele recomandându-ți să îți protejezi sănătatea prin odihnă și să nu uiți că marile fundații se construiesc în liniște.

Gemeni

Marte intră în semnul tău pe 28 iunie și îți accelerează radical ritmul mental, transformând oportunitățile profesionale de tip fulger în succese sigure dacă acționezi rapid, bazându-te pe instinct. Pentru a evita epuizarea joi și duminică, folosește-ți cuvintele pentru a construi punți și rezervă-ți zilnic câteva momente de liniște deplină.

Rac

Aflat în plin sezon al zilei tale de naștere, comunici cu o autoritate calmă și beneficiezi de oportunități financiare mari legate direct de reputația ta impecabilă. Spune deschis tot ce simți în plan amoros în zilele tale de grație, luni și vineri, și refuză să îți consumi energia prețioasă cu persoane care te storc de puteri.

Leu

Jupiter intră oficial în semnul tău pentru prima dată în ultimii 12 ani, deschizând o eră de succes masiv în carieră, câștiguri financiare accelerate și un magnetism sentimental absolut irezistibil. Universul te îndeamnă să profiți de oportunitățile uriașe de joi și duminică, dar te avertizează în privința sănătății să nu lași această poftă de viață să devină un exces dăunător.

Fecioară

Noul tranzit al lui Jupiter îți activează zona odihnei, semnalând că munca din culise, cercetarea și planificarea strategică vor aduce acum mult mai multe beneficii în carieră decât acțiunile zgomotoase. Încetinirea ritmului îți va permite miercuri și sâmbătă să observi o oportunitate financiară ascunsă, reîncărcându-ți totodată bateriile pentru capitolele viitoare.

Balanță

Sectorul prieteniilor este complet dinamizat, ceea ce înseamnă că o conexiune nouă făcută în cadrul unui eveniment îți poate deschide o ușă profesională nebănuită sau o oportunitate de câștig bazată pe recomandări. Interacțiunea socială va funcționa ca un medicament pentru starea ta de spirit marți și vineri, amintindu-ți că cercul tău social reprezintă o adevărată valoare.

Scorpion

Jupiter ajunge în sectorul carierei tale, generând o avansare majoră sau o recunoaștere publică a meritelor pentru care trebuie să lupți aplicând acum la funcția dorită. Este momentul perfect să porți discuții pentru o mărire de salariu luni și joi, menținându-ți în același timp energia fizică prin sport și mișcare intensă.

Săgetător

Guvernatorul tău, Jupiter, îți activează zona călătoriilor și a expansiunii mentale, oferindu-ți șanse unice în proiecte internaționale și stimulându-te să faci planuri spontane în doi. Banii investiți acum în educație sau într-o viziune pe termen lung vor aduce profituri excelente miercuri și duminică, energia ta fiind resetată ideal prin activități în aer liber.

Capricorn

Sectorul finanțelor la comun este puternic stimulat, aducând un parteneriat de afaceri sau o oportunitate de investiție cu potențial uriaș, cu condiția să pui absolut totul în scris înainte de a semna. În plan sentimental, vulnerabilitatea pe care o arăți marți și sâmbătă va clădi o încredere profundă, iar mișcarea ușoară te va feri de problemele cauzate de sedentarism.

Vărsător

Relațiile tale cele mai importante trec printr-o evoluție extrem de pozitivă, fiind una dintre cele mai bune perioade din an pentru a atrage un partener de viață potrivit sau un client major în afaceri. Un mentor îți poate scoate în cale o șansă financiară unică vineri și luni, astrele amintindu-ți că o relație corectă nu te completează, ci îți extinde orizonturile.

Pești

Jupiter în Leu îți influențează zona rutinei și a sănătății, arătând că organismul tău este foarte receptiv la schimbări și că pașii mici, dar consecvenți în dietă vor genera rezultate uimitoare. La locul de muncă apare o propunere stabilă joi și duminică, armonia din cuplu fiind menținută acum prin bunătate și prezență activă în momentele simple.