Horoscop 28 februarie 2020. Balanțele fac planuri amănunțite

Te preocupă stabilitatea la locul de muncă, pe care o vezi ca pe o garanție a eliberării de anumite griji. Ești convins că numai așa vei reuși să trăiești, și tu, liniștit.

Este un moment bun pentru tine, numai că problemele restante ar putea tulbura destul de mult armonia din viața de zi cu zi, dacă nu te vei decide să te ocupi de ele, măcar acum.

Este important să ții cont de dorințele celor din jur, nu neapărat ca să le faci o bucurie, deși nu ar strica, ci doar ca să poți înțelege reacțiile lor la solicitările tale.

Ai parte de o zi care poate deveni agreabilă, cu destule momente frumoase, cu condiția să poți distinge ce e cu adevărat urgent și ce nu, ca să nu faci presiuni degeaba.

Te simți important și, cel mai probabil, ai motive pentru asta. Cei din familie se bazează pe tine, tu ceri foarte mult de la tine. Ar fi bine să nu te exagerezi ca să nu faci povara și mai grea.

Îți zboară mintea departe, în viitor, pe care insiști să îl colorezi în tonuri nu prea deschise, zicând că așa te protejezi de orice fel de dezamăgire.

Faci planuri amănunțite, ca să te pui la adăpost de orice problemă financiară. Un plan bun ar fi să accepți că nu poți controla orice și să ai încredere că vei reuși să faci față la orice.

Cele mai multe tensiuni se vor acumula în cuplu, mai ales acolo unde onestitatea e floare rară. Știi ce ai de făcut ca să scapi basma curată, dar te atrag mai mult strategiile.

Ești dispus să îți faci treburile cum poți tu mai bine, dar această dispoziție cuminte ar putea fi tulburată destul de ușor de orice neplăcere care apare.

Ești orientat spre plăcerile, pasiunile tale, ceea ce îți aduce bucurie. Nu ar fi o problemă această orientare, dacă nu vor fi singurele lucruri cărora le acorzi atenția ta.

Cauți să simți pământul sub picioare, la propriu sau la figurat, în funcție de cât de practic te-ai obișnuit să fii. Ai nevoie și de aceste lucruri, din când în când.

Este posibil să se contureze o impresie, în cea mai mare parte falsă, care să te determine să crezi că cei din anturajul apropiat se vor opune unor planuri de-ale tale.

Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 22 – 28 februarie 2020. Luna Nouă în Pești | VIDEO URANISSIMA