Horoscop Berbec – 27 septembrie 2025:

S-ar putea să te surprindă și pe tine propria înclinație spre preocupări nu duc decât la accentuarea unor nemulțumiri sau la pesimism. Ai de ales între a încuraja aceste tendințe sau a le înlocui cu unele mai constructive.

Horoscop Taur – 27 septembrie 2025:

Chiar dacă nu este o zi prea complicată, situațiile confuze ar putea aluneca ușor în conflicte zgomotoase și inutile. Este o zi în care fiecare alegere trebuie făcută conștient, ca să poți anticipa corect consecințele.

Horoscop Gemeni – 27 septembrie 2025:

Este o zi care vine cu un ritm mai alert, dar chiar din acest motiv va trebui să sporești vigilența. Știi și tu câte greșeli se pot face în momentele în care te lași dus de val.

Horoscop Rac – 27 septembrie 2025:

Ai chef de treabă, dar faci ce și cum vrei tu, fără să accepți propuneri sau sfaturi de la cei din jur. E și asta o variantă, dar nu e cea mai bună, în special din cauză că poate tulbura armonia din relațiile care contează pentru tine.

Horoscop Leu – 27 septembrie 2025:

Energia acestei zile ți se potrivește de minune, dar nu va face nimic în locul tău, oricât de frumoasă ar fi. Este nevoie de participarea ta activă și de alegeri bine gândite, ca să poți valorifica acest potențial pozitiv.

Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre
Recomandări
Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre

Horoscop Fecioară – 27 septembrie 2025:

S-ar putea să te simți luat pe sus de sinceritatea brutală sau de abordările prea directe ale unor subiecte în discuțiile cu cei din familie. Poți contribui la temperarea acestor tendințe, mai ales că ți-ai dorit să se ajungă la aceste discuții.

Horoscop Balanță – 27 septembrie 2025:

Este important să-ți păstrezi cumpătul, chiar și în momentele în care lucrurile par să meargă în direcția dorită de tine. Știi și tu că situația se poate schimba oricând și că e mai înțelept să fii pregătit pentru orice variantă.

Horoscop Scorpion – 27 septembrie 2025:

Interesele tale se limitează la resursele de care ai nevoie acum și ești dispus să faci aproape orice ca să faci rost de ce-ți dorești. Este mai important să-ți protejezi demnitatea în orice situație, decât să-ți faci o poftă de moment.

Horoscop Săgetător – 27 septembrie 2025:

Ești în formă, dar tot va trebui să selectezi cu atenție situațiile în care e nevoie să intervii în forță și pe cele în care este mai bine să dai dovadă de răbdare și de un strop de înțelepciune.

Horoscop Capricorn – 27 septembrie 2025:

Ai, de pe o parte, mai multă inspirație, gândurile bune vin mai ușor. Pe de altă parte, gândurile negre năvălesc, încercând să te convingă că e nevoie să revii cu picioarele pe pământ.

Horoscop Vărsător – 27 septembrie 2025:

Beneficiezi de sprijinul unor persoane apropiate care fac tot ce pot pentru a-ți proteja interesele. Singura problemă este că lipsa implicării tale directe poate duce la complicații pe care acum nici nu le bănuiești.

Horoscop Pești – 27 septembrie 2025:

Te bucuri de recunoaștere, de apreciere și de rezultatele obținute prin eforturile proprii. Dar există și o parte mai puțin luminoasă astăzi, pe care o vei vedea în momentele în care vei evalua neîmplinirile.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine.
ABONEAZĂ-TE HOROSCOPUL ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Jorge, dezvăluiri fără perdea în prima ediție „Dincolo de copertă”. Ce i-a spus tatăl lui în ziua în care a devenit major: „Să știi că tu ajungi la pușcărie nu eu”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a aflat cauza morții Ioanei Popescu: "I-am cumpărat pastile, începuse să se umfle" Detalii de ultim moment despre moartea jurnalistei
Viva.ro
S-a aflat cauza morții Ioanei Popescu: "I-am cumpărat pastile, începuse să se umfle" Detalii de ultim moment despre moartea jurnalistei
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Unica.ro
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Câți bani a obținut Raluca Bădulescu pentru cele 3 săptămâni de Asia Express. Suma este impresionantă, însă Florin Stamen a primit mult mai puțin
Elle.ro
Câți bani a obținut Raluca Bădulescu pentru cele 3 săptămâni de Asia Express. Suma este impresionantă, însă Florin Stamen a primit mult mai puțin
gsp
Ajax și Valencia se bat pe vedeta Superligii! Suma enormă pusă în joc: „Ne-am înțeles, dar mai erau doar câteva ore!”
GSP.RO
Ajax și Valencia se bat pe vedeta Superligii! Suma enormă pusă în joc: „Ne-am înțeles, dar mai erau doar câteva ore!”
Mașina care schimbă regulile jocului: Românii își pot lua un SUV hibrid nou, mai ieftin decât Dacia Bigster
GSP.RO
Mașina care schimbă regulile jocului: Românii își pot lua un SUV hibrid nou, mai ieftin decât Dacia Bigster
Parteneri
Doliu profund în România! A murit una dintre cele mai faimoase românce, tânără cântăreață, actriță, prezentatoare și jurnalistă, în toiul nopții. Ce a putut păți
Libertateapentrufemei.ro
Doliu profund în România! A murit una dintre cele mai faimoase românce, tânără cântăreață, actriță, prezentatoare și jurnalistă, în toiul nopții. Ce a putut păți
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
Avantaje.ro
Uită-te bine, vezi ceva schimbat la ea? Ce și-a făcut Bianca Drăgușanu la față: “Este una dintre cele mai frumoase intervenții”. E rară în România și costă 1500 de euro
„Seamănă perfect cu mama!”. Mădălina Ghenea a dezvăluit imagini rare din adolescență, iar fanii spun că fiica ei, Charlotte, e copia fidelă a vedetei
Tvmania.ro
„Seamănă perfect cu mama!”. Mădălina Ghenea a dezvăluit imagini rare din adolescență, iar fanii spun că fiica ei, Charlotte, e copia fidelă a vedetei

Alte știri

Alexandre Lucas Iancu, tânărul de 17 ani care a trimis 1.000 de mailuri de amenințare în școli și spitale, a fost arestat preventiv
Știri România 21:02
Alexandre Lucas Iancu, tânărul de 17 ani care a trimis 1.000 de mailuri de amenințare în școli și spitale, a fost arestat preventiv
Maria Dănilă, prima femeie din România care a cucerit cele mai înalte trei vârfuri din lume: „Munții nu pot fi îmblânziți, poți doar spera că te vor lăsa să-i urci”
Interviu
Știri România 20:00
Maria Dănilă, prima femeie din România care a cucerit cele mai înalte trei vârfuri din lume: „Munții nu pot fi îmblânziți, poți doar spera că te vor lăsa să-i urci”
Parteneri
Un cuplu de români, subiect de documentar pe History, după ce a vrut să intre în Canada cu două găini „de la mama” și șase batoane de salam
Adevarul.ro
Un cuplu de români, subiect de documentar pe History, după ce a vrut să intre în Canada cu două găini „de la mama” și șase batoane de salam
Ioana Popescu i-a dat mesaj lui Gigi Becali cu o săptămână înainte să moară! Ce favor i-a cerut „devoratoarea de fotbaliști”. Exclusiv
Fanatik.ro
Ioana Popescu i-a dat mesaj lui Gigi Becali cu o săptămână înainte să moară! Ce favor i-a cerut „devoratoarea de fotbaliști”. Exclusiv
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Financiarul.ro
Psihologii trag un semnal de alarmă. „Sindromul inimii de gheață”, o problemă emoțională tot mai frecventă
Superliga.ro (P)
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Parteneri
Fiica Andreei Marin nu își dorește să rămână în America după ce termină studiile. Ce a dezvăluit vedeta despre planurile de viitor ale Violetei: „Se va descurca”
Elle.ro
Fiica Andreei Marin nu își dorește să rămână în America după ce termină studiile. Ce a dezvăluit vedeta despre planurile de viitor ale Violetei: „Se va descurca”
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
Elena Udrea a decis să vorbească! Ce a dezvăluit fosta „blondă de la Cotroceni” despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat
Viva.ro
Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, în perioada când l-a adoptat pe fiul ei! Imagini pe care nu le-ai mai văzut niciodată: era brunetă și avea părul ondulat

Monden

Teona Stavarachi, prima reacție după ce a participat la „Vocea României”: „Drumul e mai important decât succesul”
Interviu
Stiri Mondene 21:35
Teona Stavarachi, prima reacție după ce a participat la „Vocea României”: „Drumul e mai important decât succesul”
Jorge, dezvăluiri fără perdea în prima ediție „Dincolo de copertă”. Ce i-a spus tatăl lui în ziua în care a devenit major: „Să știi că tu ajungi la pușcărie nu eu”
Exclusiv
Stiri Mondene 20:00
Jorge, dezvăluiri fără perdea în prima ediție „Dincolo de copertă”. Ce i-a spus tatăl lui în ziua în care a devenit major: „Să știi că tu ajungi la pușcărie nu eu”
Parteneri
Seamănă cu Brigitte Bardot?! Secretul din spatele succesului Andreei Esca: mama ei, femeia care ar fi putut fi actriță. Imagini rare și povestea fascinantă a vieții ei
TVMania.ro
Seamănă cu Brigitte Bardot?! Secretul din spatele succesului Andreei Esca: mama ei, femeia care ar fi putut fi actriță. Imagini rare și povestea fascinantă a vieții ei
Câmp din Bucureşti, transformat în 10 ani în zonă cu blocuri de lux. Apartamentele de 2 camere la 200.000 EURO
ObservatorNews.ro
Câmp din Bucureşti, transformat în 10 ani în zonă cu blocuri de lux. Apartamentele de 2 camere la 200.000 EURO
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat acum! Adevărul grav pe care Antena 1 NU l-a arătat și e dureros până la lacrimi! Cauza reală a eliminării Ralucăi Bădulescu de la Asia Express. Toți sunt uluiți. Ce nu s-a văzut la TV?!
Parteneri
Acuzații ȘOCANTE la adresa lui Neymar: „Dependent de whisky, băuturi energizante și narghilea” » Scandalul izbucnit în Brazilia
GSP.ro
Acuzații ȘOCANTE la adresa lui Neymar: „Dependent de whisky, băuturi energizante și narghilea” » Scandalul izbucnit în Brazilia
FIFA plănuiește o revoluție a penalty-urilor » Pierluigi Collina asigură: „Va fi o binecuvântare pentru portari”
GSP.ro
FIFA plănuiește o revoluție a penalty-urilor » Pierluigi Collina asigură: „Va fi o binecuvântare pentru portari”
Parteneri
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Mediafax.ro
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
StirileKanalD.ro
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
BREAKING NEWS! A murit Ioana Popescu. Care este cauza morții
Wowbiz.ro
BREAKING NEWS! A murit Ioana Popescu. Care este cauza morții
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
O femeie, împușcată mortal de soțul ei pe holurile spitalului în care lucra, chiar în ziua în care obținuse un ordin de protecție împotriva lui. Bărbatul s-a luptat cu victima, apoi a apăsat pe trăgaci fără nicio remușcare. IMAGINI ȘOCANTE cu momentul cum
Wowbiz.ro
O femeie, împușcată mortal de soțul ei pe holurile spitalului în care lucra, chiar în ziua în care obținuse un ordin de protecție împotriva lui. Bărbatul s-a luptat cu victima, apoi a apăsat pe trăgaci fără nicio remușcare. IMAGINI ȘOCANTE cu momentul cum
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
StirileKanalD.ro
„Un prunc. S-a schimbat viața noastră!” Igor Cuciuc, surprins pentru prima dată cu copilul în brațe, după moartea fiicei sale! Artistul s-a transformat radical
Mesajul disperat dat de mama nepotului lui Nicolae Botgros care se află în comă, în aceste momente: „Rugăciunea, speranța și dorința...”
KanalD.ro
Mesajul disperat dat de mama nepotului lui Nicolae Botgros care se află în comă, în aceste momente: „Rugăciunea, speranța și dorința...”

Politic

Dumitru Dumbravă a murit. Fostul general al SRI fusese trimis în judecată de DNA în iulie
Politică 17:34
Dumitru Dumbravă a murit. Fostul general al SRI fusese trimis în judecată de DNA în iulie
Cele mai mari 40 de pensii din România sar de 50.000 de lei. Campionul seniorilor, venit de 108.627 de lei
Exclusiv
Politică 17:30
Cele mai mari 40 de pensii din România sar de 50.000 de lei. Campionul seniorilor, venit de 108.627 de lei
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Actorul din „Las Fierbinți”, replică tăioasă pentru echipele din București: „Dinamo nu înseamnă nimic. Nici FCSB sau Rapid”
Fanatik.ro
Actorul din „Las Fierbinți”, replică tăioasă pentru echipele din București: „Dinamo nu înseamnă nimic. Nici FCSB sau Rapid”
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt