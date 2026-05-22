Horoscop săptămânal Balanță – 23 – 29 mai 2026

Pe 23 mai, dimineața, relațiile personale bazate pe prietenie, simpatie, atracție sau dragoste părintească vor fi marcate de mici schimburi de cuvinte înnăscute de autoritatea, exercitată, poate, uneori, în exces, de către unii, și reacțiile de respingere a celorlalți sau de apărare a unui statut de autonomie în gânduri, trăiri, idei, sentimente și fapte.

Cel mai tare vor deranja explicațiile cerute pe un ton revendicativ. Între 23 mai, după ora 09:57′, și 25 mai, după-amiaza, sănătatea va evolua în parametrii normai, fără excese sau suferințe. Între 25 mai, după ora 17:34′, și zorii zilei de 28 mai, Luna va tranzita casa I a celor născuți în zodia Balanței și va scoate în evidență calitățile specifice zodiei dar va crea și multe momente stringente în cadrul relațiilor parteneriale.

Nativii vor trebui să facă apel la toate resursele lor de diplomație, răbdare și toleranță pentru a nu-și strica relația cu o persoană, mai ales dacă va fi vorba despre soți sau asociații într-o firmă unde supraviețuirea activității de profil trebuie protejată de fluctuațiile unor sentimente sau de momentele de slăbiciune umană.

Între 28 mai, după ora 03:53′ și 29 mai, griji pentru bani, stres cu privire la procedurile ce ar trebui urmate pentru a se finaliza o etapă necesară în revendicarea unor sume de bani sau a unor bunuri materiale ori patrimoniale declanșate de către nativi. Atenție la mesajele subliminale, la sugestiile, la intuițiile sau chiar la presimțirile celor născuți în Balanță cu privire la o activitate profesională sau la parcursul unei forme de pregătire personală în vederea perfecționării lor și a progresului intelectual.

Posibil eveniment care poate pune în evidență o nevoie reală, destul de urgentă, pe care să o accepte ca o necesitate. Atenție și la afirmațiile, reacțiile sau la detaliile publice făcut de către nativi într-un cadru oficial în jurul datei de 25 mai.

