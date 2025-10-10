Citește Horoscop săptămânal Berbec. Previziuni pentru perioada 11 – 17 octombrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Berbec.

Horoscop săptămânal Berbec – 11 – 17 octombrie 2025

Între 11 și 12 octombrie dimineața, conversații inutile; în cazul celor tineri, plăcerea de a socializa se explică prin nevoia de a se afirma, de a-și face cunoștințe, de a fi la zi cu noutățile momentului, dar, în cazul celor maturi, această pierdere de timp cu mondenități vecine cu frivolitatea poate fi agreabilă, însă păguboasă, pentru că le va abate atenția de la prioritățile momentului.

Între 12 octombrie, după ora 9:37′, și 14 octombrie la prânz, efort de a reface armonia în viața de familie, tulburată de tranzitele ultimelor săptămâni, care, în multe cazuri, au stricat echilibrul și buna înțelegere, punându-le Berbecilor ambiția și voința sau interesele la încercare.

Pe 13 octombrie (ora 23:19′ UTC) sau 14 octombrie (ora 00:19′, ora de vară a României), planeta Venus va intra în zodia Balanței și, până pe 7 noiembrie, va străbate sectorul relațiilor parteneriale. Va urma o perioadă avantajoasă, pentru că, aflându-se în zodia pe care o guvernează, ea își va putea etala vocațiile astrale, printre care politețea, amabilitatea, bunăvoința, dorința de pace și cooperare; acestea vor fi importante atunci când se vor aborda subiecte delicate, spinoase sau conflictuale, personale ori care intră în competența nativilor pe plan socioprofesional.

Recomandări Premiul Nobel pentru Pace a fost atribuit Mariei Corina Machado din Venezuela: „A refuzat să tacă și să dea înapoi în ciuda pericolului”

Între 14 octombrie, după ora 13:47′, și seara zilei de 16 octombrie, micile (marile?) orgolii și vanități sau dorința de afirmare îi vor face pe cei născuți în zodia Berbecului să-și mobilizeze resursele și să se prezinte într-o formă supravegheată și bine controlată pentru a-și atinge scopul, motivați de dorința de a cuceri, de a fermeca, de a convinge sau de a stârni admirația celor cu care se întâlnesc în plan personal sau public.

Între 16 octombrie, ora 21:06′, și 17octombrie, evoluție normală a sănătății, dar cu momente în care aparatul digestiv le va impune nativilor mai multă grijă sau le va tăia cheful de extravaganțe culinare.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE