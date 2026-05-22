Horoscop săptămânal Berbec – 23 – 29 mai 2026

Pe 23 mai dimineața, mai semnificative vor fi gândurile, trăirile interioare și momentele dedicate unei analize a sentimentelor și a evenimentelor în care sunt implicați cei de care nativii sunt atașați afectiv, mai ales dacă cei cărora li se adresează aceste anticipări astrale trăiesc în țara noastră sau în Europa, zonă în care, în acest răstimp, va fi noaptea ori dimineața dinaintea luării unei eventuale decizii.

Posibile informații surprinzătoare, destabilizatoare, care pot schimba, într-un segment de viață și activitate, o anumită ordine.

Între 23 mai, după ora 9:57′, și 25 mai după-amiaza, ipoteze de lucru, gânduri cu privire la o schimbare a statutului profesional motivată de impulsurile momentului, care par să le deschidă un culoar de preocupări menite să dea curs unor idealuri sau dorințe mai vechi și care i-ar putea convinge pe Berbecii maturi să nu mai respingă, ca în alte dăți, ideea de a învăța lucruri noi pe fondul primei relații armonice, după 1873, între Soare și Neptun, de curând intrat în zodia Berbecului.

Între 25 mai, după ora 17:34′, și zorii zilei de 28 mai, relațiile parteneriale vor fi influențate de relația, cam haotică, între Pluton în Trigon cu Uranus/Soare, care le poate tulbura unora niște principii sau niște repere, făcându-i să accepte o cedare, o concesie sau o „retragere” pentru „nu se pune rău cu un prieten” pe care vor să-l „cultive”, în ciuda divergențelor.

Ar mai fi de ținut cont de opoziția Mercur/Lună Neagră, care va fi un prost sfătuitor, mai ales dacă dialogul cu un asociat sau cu un partener de viață se bazează pe un conflict mai vechi. Între 28 mai, după ora 3:53′, și 29 mai, posibilă discuție sau formulare a unei nemulțumiri referitoare la felul în care (nu) se rezolvă o chestiune bănească sau materială. Pe 26 mai nu amestecați banii cu prietenia. Posibile tensiuni cu părinții sau cu o rudă pe 29 mai.

