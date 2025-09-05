Citește Horoscop săptămânal Berbec. Previziuni pentru perioada 6 – 12 septembrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Berbec.

Horoscop săptămânal Berbec – 6 – 12 septembrie 2025

În ziua de 6 septembrie, Berbecii vor avea un comportament demonstrativ cu și față de prieteni, ceea ce nu va fi un factor de armonie; crize de orgoliu sau vanități exprimate deranjant pentru cei din jur.

Între 6 septembrie, după ora 18:55′, și 8 septembrie seara, cele două case ale sănătății vor evolua sub influența Lunii Pline în Pești, din 7 septembrie, asociate și cu o eclipsă totală de Lună, influența ei punând mai mult probleme de percepție, de reacție afectivă, de psihologie decât de fiziologie. În sectorul relațiilor de muncă, această fază poate „să pună punctul pe i”, mai ales dacă, în ultima vreme, în instituția în care nativii își desfășoară activitatea s-a vorbit de schimbări și de restructurări. De notat că efectul acelei faze va continua să fie activ cel puțin o săptămână, așa că s-ar putea vorbi de evenimente în plină derulare care vor avea nevoie de mai mult timp pentru a opera schimbări.

Berbecii vor trebui să dea dovadă de pragmatism și să lase, pentru moment, deoparte ambițiile sau planurile profesionale majore; important va fi să treacă acest moment delicat „onorabil” și cu pierderi cât mai reduse.

Între 8 septembrie, după ora 21:37′, și 10 septembrie, Luna va tranzita casa I a personalității, ceea ce va crea un dinamism aparte, uneori chiar agitație, mulți dintre nativii tineri nemaiavând răbdare să aștepte și să se tot pregătească pentru o serie de decizii și activități parteneriale. Totuși, ceea ce nu s-a finalizat sau „semnat” până atunci e bine să fie lăsat la „decantat” până pe 21 septembrie, când Marte va părăsi casa a VII-a a relațiilor parteneriale după ce va fi răscolit, prin opoziția cu Kiron, aspectele mai puțin armonice ale unei relații.

Între 10 septembrie, după ora 23:04′, și 12 septembrie, efort de a trăi (mai) cumpătat; schimbare de atitudine față de bucuriile costisitoare și plăcerile trecătoare în favoarea stabilității materiale.

