Citește Horoscop săptămânal Capricorn. Previziuni pentru perioada 9 – 15 mai 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Capricorn.

Horoscop săptămânal Capricorn – 9 – 15 mai 2026

Între 9 și 10 mai, seara, tot felul de inadvertențe financiare le pot strica ziua nativilor sau îi pot pune pe drum. Abordare a unei chestiuni salariale ivită brusc, pe fondul unor modificări contractuale sau măsuri organizatorice la locul de muncă care îi dezavantajează pe nativi.

Dialogul poate cunoaște un parcurs mai puțin obișnuit (întreruperi, reluări, controverse, abordări neinspirate, răspunsuri dezarticulate) ceea ce nu va permite rezolvarea respectivei situații, lăsând tema în suspans.

Între 10 mai, după ora 20:40′, și zorii zilei de 13 mai, sectorul comunicării va evolua într-o „neobișnuită” notă de firesc și banalitate; un adevărat respiro pentru nativii care nu vor mai purta discuții încordate și neplăcute (aproape) cu nimeni. Între 13 mai, după ora 03:04′, și dimineața zilei de 15 mai, va reveni stresul între membrii de familie pe fondul regrupării a cinci planete în zodia Berbecului care controlează relațiile Capricornilor cu părinții.

Teme domestice dificile (reparații, avarii); atenție la elementul „Foc” sau la aparatura electrică care produce căldură sau pune în mișcare niște mecanisme fie ele mai mari sau mai mici. Din 15 mai, după ora 05:31′, stabilitate afectivă, liniște și pace obținută însă și cu grija nativilor care vor înlătura mulți factori de stres.

Dubla cuadratură Marte/Jupiter cu Kiron, ultima pe direcția Berbec/Rac, până în 2073, îi va marca pe cei născuți, până în acest moment, în zodia Capricornului, în sectorul relațiilor de familie (în special cu părinții) și în sectorul relațiilor contractuale, parteneriale și procesuale, indicând rolul important al asocierilor și al colaborărilor sau al căsătoriei în asimilarea unor lecții de viață. Elementul pozitiv al săptămânii viitoare vine de la planeta Venus care va patrona în chip util și eficient, din punct de vedere astral, relațiile de muncă (soluții ingenioase, dialoguri constructive).

