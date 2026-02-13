Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 14 – 20 februarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară.

Horoscop săptămânal Fecioară – 14 – 20 februarie 2026

Între 14 și 15 februarie dimineața, nativii vor lua distanță față de provocările sentimentale și nu vor zăbovi în a-și analiza trăirile și reacțiile interioare la complicațiile afective care vor apărea în mod firesc în viața curentă.

Între 15 februarie, după ora 8:17′, și 17 februarie după-amiaza, cele două case ale sănătății se vor confrunta cu influxurile fazei de Lună Nouă în Vărsător, din 17 februarie, însoțite de o eclipsă de Soare, îndreptate spre casa a VI-a a sănătății de fiecare zi și a bolilor scurte sau repede vindecabile.

Sectoarele organice vizate vor fi cele patronate de semnul Vărsătorului (zona anatomică a picioarelor, de la genunchi în jos, sistemul nervos central și periferic, circulația periferică, sistemul venos). Posibile tulburări (modificări, restructurări) la locul de muncă. Pe hartă, ele nu sunt corelate cu modificări salariale, dar instituția unde nativii își desfășoară activitatea ar putea fi destabilizată în următoarele zile sau până spre 18 martie.

Între 17 februarie, după ora 16:09′, și seara zilei de 19 februarie, relațiile parteneriale pot evolua firesc, corect, politicos și profitabil pentru ambele părți, grație efectului pe care îl va avea intrarea Soarelui în zodia Peștilor, pe 18 februarie; până pe 20 martie, acesta va menține un climat de pace și bunăvoință chiar și între partenerii aflați în conflict, de unde și șansa unei împăcări, mai ales între soții certați în proces de divorț.

Între 19 februarie, după ora 21:39′, și 20 februarie, posibil eveniment care modifică datele unui conflict bănesc sau patrimonial mai vechi ori care declanșează unul nou; radicalizare a atitudinii părților implicate în revendicarea acelorași bunuri ca efect al intrării planetei Saturn, în ziua de 14 februarie, în zodia Berbecului, care, dacă nu se schimbă strategia bazată pe ostilitate, va menține sau va prelungi ostilitățile până în aprilie 2028.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE