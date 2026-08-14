Citește Horoscop săptămânal Fecioară. Previziuni pentru perioada 15 – 21 august 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Fecioară.

Horoscop săptămânal Fecioară – 15 – 21 august 2026

Pe 15 august, Luna va accentua starea de echilibru interior a Fecioarelor: logică, raționamente corecte și spirit pragmatic. Între 15 august după-amiaza, după ora 0:46′, și miezul nopții de 18 august, stare financiară ameliorată, rezolvări bănești, posibile câștiguri, modeste ca valoare, dar importante pentru economiile vieții de fiecare zi.

Între 18 august, după ora 0:46′, și dimineața zilei de 20 august, spirit critic accentuat, nativii nu se vor sfii să dea replici usturătoare, în general, pentru a-i pune la punct pe cei care depășesc măsura.

Cvadratura dintre Neptun și Marte, din 17 și 18 august, va accentua niște nereguli mai puțin vizibile în relația nativilor cu unii apropiați; pe fond, contextul va scoate la iveală interese bănești ascunse, jocuri financiare, înșelătorii și tertipuri. Între 20 august, după ora 11:30′, și 21 august, chestiuni administrative legate de imobile și terenuri.

Pe 21 august, planeta Venus va face o opoziție cu Saturn, pe direcția Balanță/Berbec, la 14°, interesantă prin ineditul rarității ei (ultima dată, un aspect similar s-a petrecut pe 29/30 octombrie 1996), ceea ce înseamnă că o problemă majoră, financiară sau patrimonială, care dura de mut timp, se va încheia în preajma acestei date prin epuizarea ultimelor resurse astrale; aspectul îi privește pe cei maturi care aveau la acea dată peste 21 de ani, dar ea poate pune în discuție și chestiunile de metodă, adică strategia la care vor apela unii nativi pentru a face rost de bani sau a pune în aplicare un interes sau o dorință „de mărire” prin bani.

Relația armonică (minoră) Pluton sextil Neptun va funcționa, între 18 august și 28 septembrie, și va risipi o serie de iluzii nutrite de către Fecioare în privința salariului sau a unor demersuri privitoare la regimul muncii care se dovedesc a nu fi realiste. Suprasolicitarea inimii și a sistemului vascular continuă să funcționeze.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE