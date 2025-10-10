Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 11 – 17 octombrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni.

Horoscop săptămânal Gemeni – 11 – 17 octombrie 2025

Între 11 și 12 octombrie dimineața, Luna va tranzita casa I a personalității celor care s-au născut în acest semn și le va da posibilitatea să trăiască o serie de ipostaze ale vieții curente care să-i mulțumească, să-i înveselească, să le dea satisfacția unor mici împliniri personale. Intuiție, spirit novator, inventiv și descurcăreț.

Între 12 octombrie, după ora 9:37′, și 14 octombrie la prânz, mecanisme astrale care vor acționa pe principiul forțelor astrale conjugate; acestea vor acționa pe cele trei semne de Apă și vor reuni sectorul banilor obținuți prin efort personal, cel al muncii și casa a X-a a relațiilor socioprofesionale. Totuși, nu toate lucrurile vor merge bine și fără stres.

Dimpotrivă, sunt și multe aspecte care indică amânări, piedici, conflicte interumane (mai ales în sectorul muncii de zi cu zi, unde stresul va fi la cote maxime). Pe 13 octombrie (ora 23:19′ UTC) sau 14 octombrie (ora 00:19′, ora de vară a României), planeta Venus va intra în zodia Balanței și, până pe 7 noiembrie, va tranzita casa a VII-a a vieții afective.

Aflându-se în zodia pe care o guvernează, Venus va fi un factor activ prin armonia cu specificul acestui sector al hărții astrale: viață sentimentală, emoții, plăceri, gust, rafinament, creativitate, simț artistic dezvoltat, inspirație, unde dacă nu va putea destrăma tensiunile, cel puțin le va tempera. Între 14 octombrie, după ora 13:47′, și seara zilei de 16 octombrie, unii nativi se vor lăsa cuceriți de jocul aparențelor: să pară interesanți, ocupați, integrați în activități speciale pentru a-i impresiona pe cei din jur.

Între 16 octombrie, ora 21:06′, și 17octombrie, activități casnice curente, treburi domestice de rutină, nevoie de a face ordine în casă, curte, grădină, garaj. Atenție la riscul de a răci sau de a face o viroză. Nu ignorați primele simptome ale unei infecții stomatologice sau urinare ori genitale.

