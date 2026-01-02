Citește Horoscop săptămânal Gemeni. Previziuni pentru perioada 3 – 9 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Gemeni.

Horoscop săptămânal Gemeni – 3 – 9 ianuarie 2026

Între 3 și 4 ianuarie, după-amiaza, preocupările financiare se vor intensifica pe fondul influenței Lunii Pline din Rac, din 3 ianuarie, care se va produce pe axa câștigurilor bănești și a avantajelor materiale obligându-i pe nativi să țină cont de informațiile cotidiene care privesc modificările fiscale, bancare, salariale și ale altor mecanisme financiare.

Contextul nu se va epuiza pentru că, între 6 și 10 ianuarie, Soarele, Marte și Venus se vor afla într-o triplă conjuncție, la grad perfect, înaintând cu câte un grad pe zi (16°, 17°, 18°, 19° și 20° Capricorn), până când, pe 10 ianuarie, acestea vor face o opoziție la grad perfect cu Jupiter, aflat la 20° Rac, ceea ce va pune în evidență o tendință, activă până la sfârșitul lunii iunie 2026, de care Gemenii vor trebui să țină cont în deciziile ulterioare.

Oricum, actualul context nu este favorabil cheltuielilor și impune multă grijă în gestionarea veniturilor împiedicând un mod de viață dezechilibrat. Tot pe 3 ianuarie, Kiron va reveni la mișcarea directă și va relua o serie de secvențe de viață, gândire sau decizie, petrecute în preajma datei de 31 iulie 2025, referitoare la relațiile de prietenie.

Între 4 ianuarie, după ora 15:44′, și 6 ianuarie, după-amiaza, context mai puțin expresiv pentru evoluția celor două case ale comunicării, deplasărilor și învățăturii. Între 6 ianuarie, după ora 18:57′, și începutul zilei de 9 ianuarie, teoretic, în casă și în familie, ar trebui să funcționeze un mecanism astral obișnuit, fără stres, echilibrat, cu un accent poate de satisfacție profesională sau de activități care le fac plăcere nativilor ori îi vor fac să se simtă flatați și importanți prin încrederea sau prețuirea care li se va arăta.

Din 9 ianuarie, după ora 02:26′, nativii vor face efortul de a nu deteriora o relație afectivă sau amicală prin observații sau comentarii care i-ar putea deranja pe cei apropiați lor.

