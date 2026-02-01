Unul dintre ei, un bărbat de 55 de ani, a amenințat cu un briceag nedeschis un însoțitor de tren care le-a interzis să călătorească în continuare. Acesta a alertat imediat poliția.

Incidentul a escaladat la gara din Vöcklabruck, unde polițiștii au încercat să verifice grupul.

Un bărbat de 40 de ani a reacționat violent, opunând o rezistență masivă și încercând în repetate rânduri să atace forțele de ordine. Potrivit poliției din Austria, starea avansată de ebrietate a acestuia a făcut imposibilă interogarea sa pe loc.

După intervenția autorităților și consultarea cu Parchetul din Wels, bărbații în vârstă de 48 și 55 de ani au fost eliberați, în timp ce românul de 40 de ani a fost reținut preventiv.

A doua zi, după ce și-a revenit, acesta a fost audiat și a recunoscut toate faptele, fiind ulterior depuse acuzații împotriva lui.

