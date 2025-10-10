Citește Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 11 – 17 octombrie 2025, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Pești.

Horoscop săptămânal Pești – 11 – 17 octombrie 2025

Între 11 și 12 octombrie, dimineața, teme domestice care le dau de gândit nativilor; aceștia trebuie să găsească o soluție dar multe premize nu pot fi puse în aplicare din varii motive: familiale, personale, administrative, de timp, de bani.

Între 12 octombrie, după ora 09:37′, și 14 octombrie, la prânz, în funcție de vârstă unii Pești se pot lăsa duși de valul unor simpatii, nostalgii sau dorințe mai vechi și să dea curs unor situații de viață personală (afectivă, sentimentală).

Doar că, în această săptămână, precum și în cele care vor urma, vor funcționa mai multe rânduri de Trigoane regale pe semnele de Apă, angajând casele personalității, a sentimentelor, a creativității și conștiinței, a aspirațiilor superioare și a studiilor înalte iar aceste conjuncturi astrale atât de bogate în sugestii vor constitui motivul multor altor provocări cărora trebuie să li se acorde atenție pentru că ele îi pot conduce pe nativi la realizări deosebite. Pe 13 octombrie (ora 23:19′ UTC) sau 14 octombrie (ora 00:19′, ora de vară a României), planeta Venus va intra în zodia Balanței și, până pe 7 noiembrie, va străbate sectorul banilor și al bunurilor a căror soluție depinde de voința și putința unor persoane sau instituții.

Recomandări Premiul Nobel pentru Pace a fost atribuit Mariei Corina Machado din Venezuela: „A refuzat să tacă și să dea înapoi în ciuda pericolului”

Teoretic, va începe un context favorabil câștigurilor sau reglementărilor materiale și financiare. Între 14 octombrie, după ora 13:47′, și seara zilei de 16 octombrie, posibil moment special la locul de muncă unde Peștii ar putea să se remarce ori ar trebui să desfășoare o activitate ce va fi lăudată de toată lumea pentru valoarea și performanța ei.

Între 16 octombrie, 21:06′, și 17octombrie, atitudine corectă, imparțială, pragmatică și, prin asta, destul de eficientă în cadrul relațiilor parteneriale. Peștii e bine să evite disputele ideologice, profesionale sau politice care vor intra în contradicție cu sensibilitățile, interesele sau comandamentele momentului.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE