Citește Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 14 – 20 martie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Pești.

Horoscop săptămânal Pești – 14 – 20 martie 2026

Pe 14 martie, relațiile cu cei apropiați vor evolua în regimul deja familiar lor, fără surprize, probabil că și fără tensiuni sau nemulțumiri, dar atitudinea nativilor va rămâne intolerantă la derapaje, minciuni și tertipuri care, odată constatate, fără urmă de îndoială, vor fi sancționate.

Între 14 martie, după ora 17:14′, și începutul zilei de 17 martie, neliniști interioare mai puțin justificate de vreun eveniment în derulare, dar motivate de un fond organic șubrezit, în ultima vreme, de stres, de griji, de conflicte ori de o stare de lucruri la locul de muncă, în familie, între soți sau partenerii de afaceri care îi mențin cuplați la respectivele nereguli.

Între 17 martie, după ora 1:16′, și dimineața zilei de 19 martie, context astral care poate instaura, fie și pentru câteva zile, o stare de bine, de încredere, de optimism justificată prin prezența mai multor planete în tranzit prin zodia Peștilor la care se va adăuga rolul jucat de Luna Nouă în Pești, din 19 martie, care va deschide un nou circuit existențial până la vara viitoare.

În acest răstimp, trebuie să se încheie o serie de activități restante. Între 19 martie, după ora 6:03′, și 20 martie se vor înmulți problemele financiare, fie va fi vorba de o singură chestiune majoră, fie de mai multe, dar de importanță modestă. Doar că, din 20 martie după-amiaza, Soarele va intra în zodia Berbecului și, până pe 20 aprilie, va accelera nevoia de a acționa, de a rezolva, de a pune la punct toate aspectele financiare.

Întreaga săptămână este esențială pentru nativi, pentru că în două case alăturate (Peștii și Berbecul) se vor afla în tranzit, în relații strânse, nouă planete; unii numesc această postură „aliniere”, doar că termenul este folosit abuziv, el fiind justificat doar după 20 martie și numai referitor la cele șase planete în tranzit prin Berbec (casa a II-a a banilor câștigați prin efort personal).

