Horoscop săptămânal Pești – 18 – 24 februarie 2023

În prima parte a zilei de 18 februarie, Peștii s-ar putea răzgândi cu privire la eventuala lor participare la o acțiune comună alături de unul sau mai mulți prieteni; răzgândiri, rezistență la ofertele sau la invitațiile venite din partea unor apropiați.

Între 18 februarie, după ora 7:35′, și dimineața zilei de 20 februarie, solicitare resimțită mai puțin ca stare organică concretă, dar perceptibilă la nivelul gândirii și al proceselor mentale, ca o hiperactivitate, ca o stare de surescitare, ca o stare de inspirație debordată care îi provoacă să desfășoare anumite activități (să scrie, să vorbească, să aibă inițiative într-un plan creativ, să desfășoare proiecții mentale). Pe 19 februarie, Soarele va intra în zodia Peștilor și, până pe 20 martie, va străbate casa I a personalității acestor nativi, dându-le, timp de o lună, un important suport astral, care le va permite o reabilitare a întregului organism, a psihicului, dar și a spiritului.

Mai mult, ceea ce se va întâmpla între 20 februarie, după ora 6:56′, și 22 februarie dimineața va sta sub semnul Lunii Noi în Pești, din 20 februarie, care va exercita un al doilea tip de provocare astrală, doar că semnificația ei presupune sfârșitul unei etape de un an și începutul alteia noi sub auspiciile unui grup de planete care le va da elan, energie, curaj și determinare pentru a face acum și de-a lungul întregului an schimbările necesare în plan existențial.

Recomandări Cutremur cu magnitudinea de 4,3 în Gorj, cea mai puternică replică a seismului de marți. Directorul INFP, Constantin Ionescu: „E o activitate destul de intensă”

Pe 20 februarie, planeta Venus va intra în zodia Berbecului și, până pe 17 martie, va tranzita sectorul banilor câștigați din muncă și va introduce o notă de noroc sau de câștig ușor și oarecum neprevăzut (surpriză).

Între 22 februarie, după ora 7:14′, și 24 februarie dimineața, conjunctură favorabilă pentru un demers financiar (dar nu pentru începerea unei afaceri!). Din 24 februarie, după ora 10:29′, nevoia de stabilitate prin cât mai multă informație sigură și corectă.

Citește și horoscop Urania săptămânal, previziunile astrale pentru celelalte zodii.

GSP.RO „Aveam 140 de kilograme și am ieșit cu 104!”. Cum arată Marian Iancu după 8 ani de închisoare

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro BREAKING Nicușor Dan, acuzat de abuz în serviciu și favorizarea unor persoane. ANI a sesizat Parchetul

Viva.ro Cu cine seamănă, de fapt, Nicolas, fiul cel mic al Ilenei Lazariuc și al lui Ion Țiriac. Asemănarea este de-a dreptul izbitoare

Observatornews.ro "A agonizat 15 minute în valiză, fără oxigen". Filmul morții unei fete de 23 de ani, ucisă fără milă de fostul iubit moldovean și aruncată pe câmp, în Italia

Știrileprotv.ro „Eclerul la tavă”. Jamila a pierdut și la Curtea de Apel București procesul pe care i l-a intentat Laurei Laurențiu

FANATIK.RO Gabriela Cristea va prezenta o nouă emisiune la Antena 1. Surpriză pentru fanii Mireasa: “Am primit vestea cu mare bucurie”

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 17 februarie 2023. Leilor li se potrivește energia acestei zile, care îi invită la acțiune, este bine să se bazeze pe forțele proprii

PUBLICITATE Unul dintre cele mai importante site-uri de fashion lansează o colecție capsulă exclusivă