Citește Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 3 – 9 ianuarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Pești.

Horoscop săptămânal Pești – 3 – 9 ianuarie 2026

Între 3 și 4 ianuarie, după-amiaza, universul afectiv va fi pus la încercare de Luna Plină în Rac, plasată în casa a V-a a emoțiilor, a sentimentelor, a atașamentelor, a poveștilor de dragoste și a relațiilor dintre părinți și copii: numai secvențe vulnerabile pentru sensibilii Pești.

Și nici nu va fi vorba de o Lună Plină simplă ci de una puternică prin opozițiile pe care ea le va face (sau le va primi!) de la tripleta Soare/Marte/Venus, în tranzit prin Capricorn, în sectorul prieteniei, care va da greutate tuturor trăirilor interioare ale acestor nativi.

Între 6 și 10 ianuarie, Soarele, Marte și Venus se vor afla în triplă conjuncție, înaintând cu un grad pe zi (16°, 17°, 18°, 19° și 20° Capricorn), și, pe 10 ianuarie, vor face o opoziție la grad perfect cu Jupiter, aflat la 20° Rac, indicând nu doar existența unor tribulații sufletești ci și profunzimea lor ori vigoarea și importanța acestora în planul valorilor personale.

Tot pe 3 ianuarie, Kiron va reveni la mișcarea directă și va relua o serie de secvențe de viață care s-au petrecut în preajma datei de 31 iulie 2025 referitoare la bani, muncă, venituri/cheltuieli dar a căror evoluție nu s-a încheiat. Între 4 ianuarie, după ora 15:44′, și 6 ianuarie, după-amiaza, discrete tulburări cardiace în cazul celor care au deja o afecțiune instalată; soluția o știu și nativii foarte bine: repaus, somn, tihnă interioară, izolare de factorii de stres, medicație adecvată, regim de viață fără imprudențe și excese.

Între 6 ianuarie, după ora 18:57′, și începutul zilei de 9 ianuarie, Peștii vor da dovadă de amabilitate și de disponibilitate spre dialog cu un partener de afaceri, de proiect, de viață sau chiar cu un rival doar că acela ar putea să pună în aplicare altă strategie. Din 9 ianuarie, după ora 02:26′, abordări timide ale unor probleme financiare (tatonări, documentări, lămuriri premergătoare unei abordări directe).

