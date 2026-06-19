Citește Horoscop săptămânal Rac. Previziuni pentru perioada 20 – 26 iunie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Rac.

Horoscop săptămânal Rac – 20 – 26 iunie 2026

Între 20 și 21 iunie, seara, târziu, context astral puțin semnificativ pentru desfășurarea unor întâlniri și susținerea unor comunicări sau dialoguri. Nativii vor fi obligați să se bazeze pe resursele lor de forță mentală, concentrare și memorie pentru a face față provocărilor unor examene sau unei etape de studiu intens.

Pe 21 iunie, dimineața, Soarele va intra în zodia Racului și, până pe 22 iulie, seara, va susține cauza celor care s-au născut în zodia Racului, moment important când Soarele, la culminație, se va afla în casa I a personalității celor despre care vorbim și le va da energie, vitalitate, forță interioară și vigoare organică.

Până pe 30 iunie, când Jupiter va părăsi definitiv zodia Racului, pentru a se întoarce, aici, peste 12 ani, acești nativi vor avea o perioadă bună, intensă, favorabilă unor rezolvări importante sau unor decizii și inițiative care se vor valorifica în următorii ani.

Între 21 iunie, după ora 23:55′, și 24 iunie, dimineața, casa relațiilor de familie va fi marcată de cele șase cuadraturi realizate de planetele plasate în tranzit pe direcția Berbec/Rac care pot genera tensiuni sufletești dar și izbucniri de nemulțumire exprimate cu voce tare. În sfârșit, oricât s-ar abține, nativii vor trăi ca un clocot interior o serie de nemulțumiri, dezamăgiri sau ostilități în relația cu cei din familie care li se va părea lor că nu-i înțeleg, că-i neglijează, că-i șicanează.

Între 24 iunie, după ora 09:44′, și 26 iunie, seara, relațiile personale vor trece prin momente delicate care, dacă nu vor fi atent controlată prin logică și rațiune îi pot face de nativi să ia decizii pe care să le regrete ulterior. Din 26 iunie, după ora 21:41′, muncă obișnuită, activități profesionale curente. Solicitare a aparatului loco-motor, a sistemului nervos care controlează mișcările mâinilor și/sau al brațelor și picioarelor; disfuncții organice trecătoare.

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