După ce a uimit internetul cu pozele de la nunta sa, artista a împărtășit cu fanii de pe Instagram o galerie de imagini care redefinește conceptul de la dolce vita: de la paste cu trufe savurate în Roma, lecturi pe plaje cu apă de cristal și băi cu spumă, până la nopți petrecute în unele dintre cele mai scumpe și râvnite hoteluri de cinci stele din lume.

Pentru cei care vor să se inspire pentru următoarea vacanță sau pur și simplu să viseze cu ochii deschiși, iată adresele ultraexclusiviste de pe traseul celor doi.

Prima oprire: Sicilia și sudul Italiei

Călătoria romantică a celor doi a debutat imediat după nuntă în Taormina, pe coasta estică a Siciliei. Pentru primele zile ca soț și soție, Dua Lipa și Callum Turner s-au cazat la San Domenico Palace (A Four Seasons Hotel).

Acest resort de cinci stele, amenajat într-o mănăstire restaurată din secolul al XIV-al, oferă imagini panoramice uluitoare asupra Mării Ionice și a vulcanului Etna. Locația a devenit faimoasă la nivel mondial după ce a servit drept decor principal pentru filmările sezonului doi din celebrul serial HBO The White Lotus.

Pentru trei nopți de cazare, costul luxosului San Domenico Palace se ridică la 12.053 de euro, cu mic dejun inclus.

Ulterior, cuplul s-a îndreptat spre continent, în regiunea sudică Basilicata, chiar în „scobitura” celebrei cizme italiene. Aici au ales ca refugiu Palazzo Margherita, o vilă istorică luxuriantă deținută și restaurată în detaliu de legendarul regizor Francis Ford Coppola.

În acest spațiu intim, artista s-a fotografiat în timp ce plonja fericită pe patul imens și a dezvăluit că a profitat de cinematograful privat al hotelului pentru a urmări clasicul film neorealist italian Hoții de biciclete (1948), proiectat direct pe unul dintre pereții palatului.

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Pentru trei nopți de cazare, costul vilei istorice Palazzo Margherita se ridică la 5.850 de euro.

Popasul din regiunea Lazio

Următoarea destinație de pe harta celor doi a fost regiunea Lazio. La doar 40 de minute de mers cu mașina de Roma, în Palo Laziale, cuplul a petrecut momente de relaxare la La Posta Vecchia.

Această vilă istorică din secolul al XVII-lea a fost în trecut reședința privată de la malul mării a miliardarului american J. Paul Getty. Proprietatea de la malul mării emană un aer regal și a fost recent în centrul atenției publice după ce a apărut ca decor într-un episod din sezonul 5 al serialului Emily in Paris.

Foto: Instagram/ @dualipa

Pentru trei nopți de cazare, costul unei scurte vacanțe la La Posta Vecchia se ridică la 7.100 de euro.

Traseul a continuat inevitabil în Cetatea Eternă. În Roma, Dua Lipa și Callum Turner au evitat marile lanțuri hoteliere și au optat pentru farmecul discret al Hotel Locarno.

Acest hotel boutique fermecător este ascuns pe o stradă liniștită, la doar câțiva pași de Piazza del Popolo și de celebrele magazine de lux de pe Via Condotti.

Locul este amenajat în stil Art Deco din anii 1920 și reprezintă una dintre destinațiile preferate ale designerilor, editorilor de modă și artiștilor internaționali. În timpul șederii în capitală, cei doi au fost văzuți luând cina la celebra Trattoria al Moro, unde au savurat paste cu trufe și preparate pe bază de arici de mare.

Foto: Instagram/ @dualipa

Pentru trei nopți de cazare, costul hotelului intim Hotel Locarno se ridică la 4.637 de euro.

Final de poveste pe Coasta Amalfi și în Toscana

Nicio escapadă romantică în Italia nu ar fi completă fără o oprire pe Coasta Amalfi. Artiștii s-au cazat la Villa Treville din Positano. Deși regiunea este extrem de aglomerată pe timpul verii, această proprietate rămâne unul dintre cele mai bine păstrate secrete ale zonei, fiind compusă din doar 16 suite ultraprivate și un club de plajă exclusivist.

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Aerul de izolare totală a atras de-a lungul deceniilor nume uriașe ale cinematografiei și muzicii, de la Elizabeth Taylor până la Jennifer Lopez.

O suită cu două dormitoare, pentru trei nopți de cazare, costă 42.630 de euro la Villa Treville din Positano

Cea mai recentă apariție a celor doi îndrăgostiți a fost semnalată în Toscana, la Hotel Il Pellicano, situat în Porto Ercole (Grosseto). Cei doi soți au fost fotografiați făcând plajă pe celebrele șezlonguri cu dungi galbene și albe ale hotelului.

Pentru trei nopți de cazare, costul hotelului intim Il Pellicano se ridică la 15.524 de euro.

Creat inițial în 1950 ca un refugiu privat de către un cuplu de americani, resortul poziționat pe o stâncă abruptă a devenit fundalul celor mai cunoscute fotografii realizate de Slim Aarons. Cu o listă istorică de oaspeți care le include pe Jackie Kennedy și Sophia Loren, Il Pellicano a oferit cadrul idilic pentru finalul unei luni de miere de revistă.

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