În timp ce autoritățile de la Sofia susțin că poluarea provine din depozite vechi de pe fundul mării, aduse la suprafață de furtuni, organizațiile ecologiste cer investigații profunde și indică drept posibilă cauză navele comerciale sau vapoarele din așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei.

Conform unei investigații jurnalistice realizate de publicația bulgară svobodnatochka.bg, primele semnale de alarmă au fost trase de localnici și turiști în jurul datei de 18 iunie, când cantități mari de deșeuri petroliere au început să fie aduse de valuri pe nisip.

Litoralul bulgăresc, invadat de reziduuri petroliere

Zona afectată de poluare este una extinsă, acoperind o porțiune semnificativă a coastei de sud și de mijloc a Bulgariei. Probleme majore au fost raportate în localități și pe plaje cunoscute precum Rezovo, Sinemorets, Lozenets, Arkutino și Kamchia. Poluarea s-a dovedit a fi extrem de persistentă, reapărând pe țărm imediat după ce voluntarii finalizau acțiunile de ecologizare.

Iva Yancheva, o voluntară locală care participă activ la curățarea plajelor extrem de populare Silistar și Veleka de lângă Sinemorets, a descris situația frustrantă cu care se confruntă comunitățile locale.

„Acum două zile am făcut curățenie generală aici, am strâns tot ce se putea, iar azi-noapte marea a adus reziduurile din nou la mal. Este o luptă continuă cu aceste resturi petroliere”, a descris Yancheva.

Ministerul Mediului și Apelor din Bulgaria a confirmat oficial primirea a zeci de sesizări din partea cetățenilor. În urma inspecțiilor de teren efectuate de comisarii de mediu, s-a constatat prezența unor pelete de păcură și resturi de petrol de-a lungul mai multor fâșii de nisip.

Ca urmare, primăriile locale și firmele care dețin concesiunea plajelor au primit instrucțiuni clare de a interveni de urgență pentru eliminarea deșeurilor.

Explicația oficială a autorităților: „Este obiectiv imposibil să găsim vinovatul”

De cealaltă parte, reprezentanții Administrației Maritime din Bulgaria au încercat să tempereze panica, precizând că în acest moment nu există o poluare activă sau o pată masivă de petrol vizibilă în largul Mării Negre.

Oficialii guvernamentali sunt de părere că materialul toxic eșuat pe plaje este format din depozite vechi de produse petroliere și deșeuri care s-au acumulat de-a lungul timpului pe fundul mării.

Conform acestei teorii, valurile puternice și vânturile intense din ultimele săptămâni au dislocat aceste depozite istorice de pe patul marin și le-au împins spre țărm. Din acest motiv, deoarece nu este vorba despre o scurgere recentă și accidentală, autoritățile de la Sofia susțin că este „obiectiv imposibil” în acest moment să identifice sursa exactă a poluării sau nava responsabilă.

Greenpeace Bulgaria dă vina pe flota-fantomă a Rusiei

Explicația oferită de instituțiile statului este privită cu un puternic scepticism de către organizațiile de protecție a mediului. Hristo Panchev, expert în cadrul Greenpeace Bulgaria, a declarat pentru presa locală că argumentele autorităților lasă nerezolvate întrebări de o importanță majoră pentru siguranța ecosistemului marin.

„Dacă această poluare este într-adevăr una veche, când anume s-a produs ea mai exact și de ce nu a fost identificată și monitorizată la timp de către instituțiile responsabile?”, a atras atenția reprezentantul Greenpeace.

Potrivit experților ecologiști, printre sursele reale și mult mai recente ale poluării s-ar putea număra navele comerciale care deversează ilegal deșeuri uleioase în apele teritoriale pe timp de noapte, dar și tancurile petroliere care fac parte din „flota fantomă” a Rusiei, utilizată pentru eludarea sancțiunilor internaționale.

Specialiștii Greenpeace analizează în prezent o serie de imagini din satelit care au surprins mai multe pete întunecate suspecte în apele Mării Negre. Una dintre zonele monitorizate atent se află în proximitatea petrolierului Kairos, o navă aflată sub sancțiuni internaționale care a fost abandonată de echipaj la sfârșitul anului trecut și care continuă să plutească în apropierea coastelor Bulgariei.

Pentru a tranșa această dispută, ecologiștii solicită autorităților bulgare să treacă de urgență la prelevarea de probe și realizarea unor analize chimice amănunțite ale păcurii de pe plaje, precum și la inspecții stricte la bordul tuturor navelor care tranzitează regiunea, susținând că doar prin proceduri rapide și ferme mai există o șansă ca vinovații să fie trași la răspundere.

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