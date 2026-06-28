Într-un interviu exclusiv pentru Libertatea, Ana Bodea a povestit cum a ajuns să colaboreze cu celebrul regizor, ce presiune uriașă a simțit pe set la Fjord, dar și ce proiecte are după terminarea filmărilor pentru serialul de la Antena 1 – „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”

Ana Bodea: „Am simțit o presiune”

Libertatea: Felicitări pentru rolul din filmul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu. Cum ai fost cooptată în această echipă de excepție?

Ana Bodea: Mulțumesc frumos! Totul a pornit de la festivalul organizat chiar de domnul Cristian Mungiu, Les Films de Cannes à Bucarest. Acolo am făcut parte din cadrul workshop-ului Managing Talents, unde l-am cunoscut pe Cristian. Ulterior, lucrurile s-au legat extrem de frumos.

Ai avut emoții să lucrezi într-un film semnat de un regizor cu atâtea premii internaționale în palmares?

Evident, am avut foarte mari emoții! Am simțit o presiune, dar a fost o presiune pe care eu singură am pus-o pe mine. Dacă m-ar fi întrebat cineva – și nu mă refer doar la România, ci la nivel mondial – cu ce regizor mi-aș dori cel mai mult să lucrez, Cristian Mungiu ar fi fost, fără doar și poate, primul pe lista mea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Cum a fost atmosfera pe set alături de el?

Deși aveam mari emoții, el și întreaga lui echipă au fost extrem de calmi și de drăguți cu toată lumea. M-am liniștit foarte tare în momentul în care am ajuns pe set și am început efectiv lucrul. Sunt niște oameni cu un suflet foarte frumos, care iubesc cu adevărat ceea ce fac. Ăsta este un lucru rar, dar se simte imediat. Toată echipa de acolo m-a molipsit cu iubirea față de cinematografie.

Ana Bodea despre Cristian Mungiu: „Aș lucra în fiecare zi cu el”

După acest proiect atât de important, ai rămas în cărți pentru alte producții semnate de Cristian Mungiu? Ai mai dat vreun casting pentru el?

Eu mi-aș mai dori să lucrez cu Cristian. Dacă ar fi posibil, aș lucra în fiecare zi cu el și cu echipa lui! Să vedem ce va urma.

Ce planuri ai pentru vara aceasta? Ai terminat filmările pentru serialul de la Antena 1?

Da, am terminat filmările pentru serial deja de câteva săptămâni bune. Între timp însă, nu am stat deloc! Am mai filmat pentru încă două filme. Într-unul dintre ele am un rol mai mic, iar în celălalt un rol mai extins. Chiar astăzi am terminat filmările pentru ultimul lungmetraj. Momentan, tot ce îmi doresc este să mă odihnesc puțin. Dar nu prea mult! Eu nu gestionez foarte bine perioadele de pauză și, dacă ar fi după mine, aș lucra non-stop.

Totuși, ritmul acesta este alert. Nu ți-e teamă să nu ajungi în burnout? Ai trecut vreodată prin așa ceva?

Probabil să fi fost, nu cred că am avut timp să mă gândesc dacă am fost în burnout sau nu. Îmi iubesc atât de mult meseria asta, încât nu cred că aș putea să fiu în burnout. Este, într-adevăr, o profesie obositoare, dar pe mine… nu mă obosește!

Foto: Facebook

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE