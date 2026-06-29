Specialiștii avertizează că strălucirea caroseriei este expusă riscurilor în timpul caniculei. Pe lângă asfaltul încins și radiațiile UV puternice, murdăria, excrementele de păsări, seva copacilor sau insectele aderă mai rapid la suprafața vopsită, relatează cotidianul maghiar Blikk.

Acestea devin greu de îndepărtat fără a afecta stratul de lac. Este important să evitați spălarea mașinii sub soarele arzător sau în orele de vârf ale zilei, când caroseria este deja supraîncălzită, recomandă specialiștii.

Apa și soluțiile de curățare se evaporă rapid, lăsând urme vizibile sau chiar provocând zgârieturi și deteriorări.

Recomandarea specialiștilor este clară: spălați mașina la umbră, dimineața devreme sau seara, când temperatura este mai joasă. Astfel, nu doar că protejați aspectul automobilului, dar preveniți și costuri suplimentare cauzate de reparații.

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