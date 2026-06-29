Cod roșu de caniculă în România, 29 iunie-1 iulie 2026: temperaturi de 41 de grade și nopți tropicale

Conform prognozei ANM, în intervalul 29 iunie, ora 10:00 – 1 iulie, ora 10:00, în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Moldova, Oltenia şi în jumătatea vestică a Munteniei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

Maximele termice vor fi cuprinse între 35 şi 41 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat şi Crişana, iar nopţile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa, în general, între 17 şi 25 de grade.

Cod roșu de caniculă în România, 29 iunie-1 iulie 2026. Sursa foto: ANM
Cod roşu de caniculă în trei sferturi din ţară, inclusiv în Bucureşti, de luni până miercuri. Sursa foto: ANM

De asemenea, în aceeaşi perioadă, va fi cod portocaliu de căldură intensă, caniculă, nopţi tropicale şi disconfort termic accentuat în Dobrogea şi în jumătatea estică a Munteniei, unde ITU va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime se vor situa de la 32 de grade, în Delta Dunării, şi până la 38 de grade în restul zonelor.

În acelaşi timp, nopţile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa între 20 şi 24 de grade. Meteorologii precizează că, în după-amiaza şi în seara zilei de marţi, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creştere mai ales în zonele de deal şi de munte. 

16 judeţe, sub cod roşu de caniculă până luni dimineață. Cod galben şi cod portocaliu în restul regiunilor

Până luni dimineață, la ora 10.00, o altă avertizare cod roşu de caniculă vizează un număr de 16 judeţe. Alerta afectează zone din Crişana, Maramureş, Transilvania şi nordul Moldovei, areale în care se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie. De asemenea, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 şi 38 de grade, mai ridicate în Maramureş, Crişana şi nord-vestul Transilvaniei, spre 39-40 de grade.

Judeţele vizate de codul roşu sunt: Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Sibiu, Harghita, Covasna, Braşov, Suceava şi Botoşani.

35 de județe și București intră de la ora 10 sub cod roșu de caniculă. Elena Mateescu, director ANM: „Vom resimți 45 de grade Celsius”
O avertizare cod roşu de caniculă vizează până luni dimineață 16 judeţe. Sursa foto: ANM

Tot până luni dimineaţa va fi cod portocaliu de caniculă şi disconfort termic accentuat în zone din Banat, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei şi a Moldovei. ITU va depăşi pragul critic de 80 de unităţi, iar temperaturile maxime se vor situa între 34 şi 38 de grade, cu cele mai mari valori în Banat. Totodată, noaptea va fi tropicală, cu minime ce se vor situa, în general, între 17 şi 22 de grade.

De asemenea, până luni la ora 10:00 va fi în vigoare un cod galben de vreme caldă, în Dobrogea şi în sud-estul Munteniei, unde se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, astfel că maximele termice vor fi cuprinse între 30 şi 34 de grade, disconfortul termic va fi accentuat, iar ITU va atinge pragul critic de 80 de unităţi. Minimele termice se vor încadra între 19 şi 21 de grade, mai ridicate spre 23-24 de grade, pe Litoral şi în Delta Dunării, potrivit ANM

Căldura se intensifică în Capitală

Valul de căldură extremă va rămâne intens deasupra zonei municipiului Bucureşti, până miercuri dimineaţa, maximele termice urmând să atingă 39 de grade.

De luni dimineaţa până miercuri (1 iulie), la ora 10:00, căldura va continua să se intensifice şi disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor ajunge la 39 de grade, iar cele minime la 20-23 de grade.

Furtuni și vijelii de la mijlocul săptămânii

Potrivit directorului Administrației Naționale de Meteorologie, începând de miercuri după-amiază, vremea va deveni instabilă, în special în zonele de deal și de munte.

„De miercuri după-amiază, crește gradul de instabilitate atmosferică, în special în zonele de deal și de munte. Joi, vineri, sâmbătă, valorile de temperatură vor scădea cu minimum 10 grade Celsius, apar vijeliile, furtunile și căderile de grindină”, a declarat Elena Mateescu, duminică, pentru Libertatea.

Recomandări pentru populație în zilele caniculare

Medicii și autoritățile recomandă prudență maximă și respectarea câtorva reguli stricte pentru a evita problemele grave de sănătate asociate cu temperaturile extreme:

  • Evitarea expunerii directe la soare: Este recomandat să nu părăsiți locuința și să evitați deplasările sau activitățile fizice intense în intervalul orar critic 11:00 – 18:00. Dacă ieșirea este obligatorie, folosiți haine lejere, din bumbac, de culori deschise, pălării de soare și ochelari.
  • Hidratare corectă și constantă: Beți între 1,5 și 2 litri de lichide pe zi, fără a aștepta să apară senzația de sete. Sunt recomandate apa plată, apa minerală sau sucurile naturale de fructe. Evitați complet băuturile cu un conținut ridicat de cofeină (cafea, energizante, cola) sau alcoolul, deoarece acestea accelerează deshidratarea.
  • Alimentație ușoară: Consumați alimente proaspete, în special fructe și legume bogate în apă (pepeni, roșii, castraveți), și evitați mâncărurile grele, grase sau foarte sărate, care solicită organismul în timpul digestiei.
  • Protejarea locuinței: Țineți ferestrele închise și trase obloanele sau jaluzelele pe parcursul zilei, când temperatura exterioară este mai mare decât cea din casă. Aerisiți locuința doar noaptea târziu sau dimineața devreme, când aerul este mai răcoros.
  • Atenție sporită pentru categoriile vulnerabile: Copiii, persoanele vârstnice și cele cu afecțiuni cronice (în special cardiovasculare sau respiratorii) trebuie monitorizate cu atenție. Nu lăsați niciodată copiii sau animalele de companie în mașini parcate, chiar dacă este vorba de perioade extrem de scurte.

Citește și: Elena Mateescu, director ANM, anunță când se răcește vremea în România: „Apar furtunile și temperaturile scad cu 10 grade Celsius”

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