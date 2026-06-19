Horoscop Urania săptămânal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 20 – 26 iunie 2026 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie.

În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce probleme medicale pot să apară și ce șanse ai să te îmbogățești.

Horoscop săptămânal Berbec – 20 – 26 iunie 2026

Zodia Berbec. Relațiile parteneriale vor fi mai puțin eficiente, conturându-se reticențe și imprudențe, manifestate, uneori, în exces, de către ambele părți ale unei colaboratori sau conviețuiri. Citește tot Horoscop săptămânal Berbec – 20 – 26 iunie 2026.

Horoscop săptămânal Taur – 20 – 26 iunie 2026

Zodia Taur. Va urma o scurtă perioadă, bună, până pe 30 iunie, când Soarele, alături de Jupiter, va da energie, spor și șansă multor inițiative pe direcțiile mai sus amintite. Citește tot Horoscop săptămânal Taur – 20 – 26 iunie 2026.

Horoscop săptămânal Gemeni – 20 – 26 iunie 2026

Zodia Gemeni. Unele persoane s-ar putea simți cuprinse de o panică inexplicabilă la auzul unor știri sau comentarii care vor avea un ecou disproporționat în sufletul sau în mintea lor mai ales dacă acelea privesc locul lor de muncă. Citește tot Horoscop săptămânal Gemeni – 20 – 26 iunie 2026.

Horoscop săptămânal Rac – 20 – 26 iunie 2026

Zodia Rac. Nativii vor fi obligați să se bazeze pe resursele lor de forță mentală, concentrare și memorie pentru a face față provocărilor unor examene sau unei etape de studiu intens. Citește tot Horoscop săptămânal Rac – 20 – 26 iunie 2026.

Horoscop săptămânal Leu – 20 – 26 iunie 2026

Zodia Leu. Dialoguri incomode; procesul de învățare se va desfășura greoi, mintea nativilor fiind lesne abătută de stimulii altor provocări de moment. Citește tot Horoscop săptămânal Leu – 20 – 26 iunie 2026.

Horoscop săptămânal Fecioară – 20 – 26 iunie 2026

Zodia Fecioară. Fecioarele se vor concentra pe o temă profesională sau de viață pe care și-au propus să o ducă la bun sfârșit repede și bine; hărnicie, dedicație, ordine și metodă în tot ceea ce vor întreprinde. Citește tot Horoscop săptămânal Fecioară – 20 – 26 iunie 2026.

Horoscop săptămânal Balanță – 20 – 26 iunie 2026

Zodia Balanță. Țineți-vă în frâu imaginația, fantezia și dorințele mai puțin obișnuite pentru că, în acest răstimp, va funcționa un Trigon pe semne de Aer la care vor conlucra doi malefici, Uranus și Pluton. Citește tot Horoscop săptămânal Balanță – 20 – 26 iunie 2026.

Horoscop săptămânal Scorpion – 20 – 26 iunie 2026

Zodia Scorpion. Soarele ar putea grăbi un proces de înțelegere, de maturizare sau de luare a unei decizii pe fondul limpezirii ideilor și impresiilor din ultima vreme. Citește tot Horoscop săptămânal Scorpion – 20 – 26 iunie 2026.

Horoscop săptămânal Săgetător – 20 – 26 iunie 2026

Zodia Săgetător. Nativii se vor confrunta cu impresii contradictorii care îi vor conduce la concluzii pe care ezită să le accepte ori în al căror nume să ia o decizie. Citește tot Horoscop săptămânal Săgetător – 20 – 26 iunie 2026.

Horoscop săptămânal Capricorn – 20 – 26 iunie 2026

Zodia Capricorn. Nota generală a întregii săptămâni o va da opoziția celor trei planete din casa relațiilor parteneriale la casa I a personalității nativilor. Citește tot Horoscop săptămânal Capricorn – 20 – 26 iunie 2026.

Horoscop săptămânal Vărsător – 20 – 26 iunie 2026

Zodia Vărsător. Relațiile cu (unii) prieteni vor deveni stridente, Vărsătorii nesuportând ieșirile deplasate și lipsa de măsură mai ales atunci când va fi vorba de un proiect comun serios. Citește tot Horoscop săptămânal Vărsător – 20 – 26 iunie 2026.

Horoscop săptămânal Pești – 20 – 26 iunie 2026

Zodia Pești. Peștii nu sunt ei bancherii zodiacului și nici afaceriștii zodiacului dar, în acest context, pot fi rezonabili, și pot construi o strategie corectă. Citește tot Horoscop săptămânal Pești – 20 – 26 iunie 2026.